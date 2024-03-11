Пограничник завоевал "золото" на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  2821 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
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Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

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Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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8 марта 2024, 12:44  •  187765 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177125 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

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Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173196 просмотра

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7 марта 2024, 13:39  •  243399 просмотра

Пограничник завоевал "золото" на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

Пограничник Богдан Мочульский завоевал золотую медаль в весовой категории 64 кг на чемпионате Европы по джиу-джитсу в Бельгии.

спорт •   •  913 просмотра
Пограничник завоевал "золото" на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

В россии по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Южной Кореи

Гражданин Южной Кореи по имени Пэк Вон Сун был арестован в россии по подозрению в шпионаже, и ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Новости Мира •   •  2595 просмотра
В россии по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Южной Кореи

армейцы рф обстреляли Сумской район: загорелось в жилом секторе

Россияне обстреляли жилой массив в Сумском районе, вызвав пожары в частных домохозяйствах, где живут мирные жители, но пожарные быстро потушили огонь и не допустили его распространения.

Война •   •  4385 просмотра
армейцы рф обстреляли Сумской район: загорелось в жилом секторе

Молдова вызывает посла рф из-за объявления об открытии избирательных участков в Приднестровье

Молдова вызвала российского посла, чтобы выразить неодобрение в связи с решением россии открыть избирательные участки в Приднестровском регионе для голосования на президентских выборах в россии.

политика •   •  3934 просмотра
Молдова вызывает посла рф из-за объявления об открытии избирательных участков в Приднестровье

Швеция не планирует размещение ядерного оружия НАТО на своей территории

Швеция, как новый член НАТО, не планирует размещать ядерное оружие альянса на своей территории в мирное время, заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Новости Мира •   •  3122 просмотра
Швеция не планирует размещение ядерного оружия НАТО на своей территории

В результате атаки вражеского дрона в Херсонской области пострадал мужчина

68-летний житель села Змиевка Херсонской области получил ранения в результате обстрела с российского беспилотника.

Война •   •  6141 просмотра
В результате атаки вражеского дрона в Херсонской области пострадал мужчина

Уничтожено 50 танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем врага: в МВД рассказали об успехах нацгвардейцев

За прошедшую неделю Национальная гвардия Украины уничтожила 50 российских танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем и нанесла критические потери подразделениям противника по всей линии фронта.

Война •   •  6661 просмотра
Уничтожено 50 танков, 80 бронемашин, 106 артиллерийских систем врага: в МВД рассказали об успехах нацгвардейцев

Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении

Двум фигурантам сообщено о подозрении за запуск фейерверков в Броварах Киевской области в военное время по случаю празднования дня рождения.

Общество •   •  6517 просмотра
Запустили фейерверк на Киевщине: двум фигурантам сообщено о подозрении

Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"

Консул Украины в Польше выехал на пограничный пункт пропуска "Дорогуск", где польские протестующие блокируют движение пассажирских автобусов из Украины.

Общество •   •  6924 просмотра
Блокировка пассажирских автобусов на границе с Польшей: консул Украины выехал на КПП "Дорогуск"

Новое руководство Международного уголовного суда: ведомство возглавила Акаме, судья которая выдала ордер на арест Путина

Судья Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест Путина, была избрана председателем Международного уголовного суда на 2024-2027 годы.

Криминал и ЧП •   •  6413 просмотра
Новое руководство Международного уголовного суда: ведомство возглавила Акаме, судья которая выдала ордер на арест Путина