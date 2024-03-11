Пограничник завоевал "золото" на Чемпионате Европы по джиу-джитсу

Пограничник Богдан Мочульский получил "золото" на Чемпионате Европы по джиу-джитсу в весовой категории 64 кг. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Как отметили в ГПСУ, в составе украинской сборной на Чемпионат Европы по джиу-джитсу в Бельгии выступил пограничник Богдан Мочульский, который одержал победу в весовой категории 64 кг.

Переполняли эмоции в момент, когда под звучание гимна Украины поднимался на пьедестал. - сказал пограничник.

Напомним

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