Пограничник спас картины художника из-под завалов в Часовом Яру
Киев • УНН
Боец бригады "Форпост" нашел картины в полуразрушенном доме. Владельца произведений разыскали по подписи, он проживает в Швеции.
Украинский пограничник во время боев за Часов Яр спас картины украинского художника из-под завалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
Боец бригады "Форпост" с позывным "Nexus" нашел в полуразрушенном доме несколько картин. Их владелец, спасаясь во время эвакуации, не смог забрать свои работы.
Это был подвал дома. Мне пришлось в одной из квартир найти картины, очень красивые картины. Видно, что это не какой-то любитель рисовал, а профессиональный художник. И я подумал, что нужно вернуть их, конечно же, тому, кто их нарисовал
Пограничник нашел владельца картин по надписи на одной из них. Ответ не заставил себя ждать - владелец жил в Швеции.
Сейчас на полтора месяца приехал в Украину к своей семье. Он очень благодарен, очень впечатлен. Он уже эти работы свои похоронил, так сказать, потому что они остались там. Там уже и дома того нет. В каждой вещи ценность, а и цена. Возможно, эти картины имеют, наверное, маленькую цену, но огромную ценность для человека, который их написал
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