Ограбил и проглотил кольцо: в Полтавской области осудили обвиняемого в разбое

"При поддержке государственного обвинения прокуратурой Полтавской области на 9 с половиной лет с конфискацией имущества осужден рецидивист, который, запугивая ножом, совершил разбойное нападение на потерпевшую, а затем проглотил украденную кольцо, чтобы не быть задержанным правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Прокуратура доказала вину молодого человека в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. При этом обвиняемый вину не признавал и пытался затянуть рассмотрение дела.

Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Тогда 29-летний ранее неоднократно судимый молодой человек напал на прохожую, которая возвращалась с работы. Угрожая женщине ножом, злоумышленник заставил потерпевшую отдать ему золотые украшения. Парня задержали в одном из ломбардов города. При задержании он проглотил одну из похищенных колец.

Напомним, в городе Ирпень Киевской области мужчина набросился на девушку и начал ее душить, а потом сорвал с руки золотой браслет, пытался сорвать с шеи цепочку, после чего скрылся в неизвестном направлении.