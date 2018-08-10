Пограбував та проковтнув каблучку: на Полтавщині засудили обвинуваченого у розбої
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Рецидивіста засудили на дев'ять років і шість місяців через розбійний напад на перехожу. Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області, передає УНН.
"За підтримки державного обвинувачення прокуратурою Полтавської області на 9 з половиною років з конфіскацією майна засуджено рецидивіста, який, залякуючи ножем, здійснив розбійний напад на потерпілу, а потім проковтнув вкрадену каблучку, щоб не бути затриманим правоохоронними органами", - йдеться в повідомленні.
Прокуратура довела вину молодика у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України. При цьому обвинувачений вину не визнавав та намагався затягнути розгляд справи.
Подія сталася у вересні минулого року. Тоді 29-річний раніше неодноразово судимий молодик напав на перехожу, яка поверталася з роботи. Погрожуючи жінці ножем, зловмисник змусив потерпілу віддати йому золоті прикраси. Молодика затримали в одному з ломбардів міста. При затриманні він проковтнув одну з викрадених каблучок.
Нагадаємо, у місті Ірпінь Київської області чоловік накинувся на дівчину і почав її душити, а потім зірвав з руки золотий браслет, намагався зірвати з шиї ланцюжок, після чого втік у невідомому напрямку.