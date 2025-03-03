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Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и какой будет температура в понедельник

Киев • УНН

 • 35430 просмотра

В Украине 3 марта будет облачно, температура от 0 до +7 градусов. Мокрый снег возможен в Житомирской, Черниговской, Сумской областях и Крыму.

Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и какой будет температура в понедельник

В Украине в понедельник, 3 марта, ожидается облачная погода, значительных осадков не предвидится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Температура воздуха в течение дня составит +2+5 градусов, на западе ожидается до +7, на востоке около нуля.

Осадков в основном не предвидится, лишь в Житомирской, Черниговской, Сумской областях и Крыму вероятны небольшой мокрый снег или снег с дождем.

В Киеве и области будет облачно. Дневная температура составит 2-4 градуса тепла.

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Вадим Хлюдзинский

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