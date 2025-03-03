Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та якою буде температура у понеділок
Київ • УНН
В Україні 3 березня буде хмарно, температура від 0 до +7 градусів. Мокрий сніг можливий у Житомирській, Чернігівській, Сумській областях та Криму.
В Україні у понеділок, 3 березня, очікується хмарна погода, значних опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Температура повітря протягом дня становитиме +2+5 градусів, на заході очікується до +7, на сході близько нуля.
Опадів здебільшого не виредбачається, лише у Житомирській, Чернігівській, Сумській областях та Криму ймовірні невеликий мокрий сніг або сніг із дощем.
У Києві та області буде хмарно. Денна температура становитиме 2-4 градуси тепла.
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