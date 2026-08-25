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Погода в Украине 26 августа будет неустойчивой в части областей - синоптики

Киев • УНН

 • 242 просмотра

26 августа в центральных, западных и южных областях ожидаются дожди и грозы. На остальной территории будет сухо, температура днём до 30°C.

Погода в Украине 26 августа будет неустойчивой в части областей - синоптики

26 августа погоду в Украине будут определять атмосферный фронт от циклона над Балканами и поле высокого атмосферного давления от антициклона с центром над югом Скандинавии. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы, тогда как на остальной территории осадков не будет. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

26 августа атмосферный фронт от циклона над Балканами обусловит неустойчивую погоду в центральных, Закарпатской, Черновицкой, днем и в большинстве южных областей, а также повлияет на южные районы Киевской области. Ожидаются планомерные, местами значительные дожди с грозами

- говорится в ведомстве.

Погоду без осадков на остальной территории страны будет определять поле высокого атмосферного давления от антициклона с центром над югом Скандинавии.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, откуда к нам будет поступать прохладный воздух, его дыхание наиболее ощутимым будет в северной части страны, особенно ночью. Переменная облачность. В центральных, Закарпатской, Черновицкой, днем и в большинстве южных областей и на Киевщине умеренные, местами значительные дожди, грозы; на остальной территории без осадков

- говорится в сообщении.

По имеющимся данным, ветер будет преимущественно северо-восточным, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит 14-19°С, а в северной части - 8-13°С. Днем температура поднимется до 21-26°С, а на юго-востоке будет до 25-30°С.

Напомним

В ночь на 28 августа произойдет глубокое частное лунное затмение, во время которого более 96% поверхности Луны окажется в тени Земли. Пик явления придется на 07:12 по киевскому времени, однако в Украине полностью наблюдать его не удастся из-за захода Луны за горизонт.

Алла Киосак

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