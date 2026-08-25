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Погода в Україні 26 серпня буде нестійкою у частині областей - синоптики

Київ • УНН

 • 134 перегляди

26 серпня в центральних, західних і південних областях очікуються дощі та грози. На решті території буде сухо, температура вдень до 30°C.

Погода в Україні 26 серпня буде нестійкою у частині областей - синоптики

26 серпня погоду в Україні визначатимуть атмосферний фронт від циклону над Балканами та поле високого атмосферного тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії. У частині областей очікуються дощі та грози, тоді як на решті території буде без опадів. Про це повідомляє Укргідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

26 серпня атмосферний фронт від циклону над Балканами зумовить нестійку погоду в центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і більшості південних областей, коли також впливатиме й на південні райони Київщини. Очікуємо на планомірні, місцями значні дощі з грозами

- йдеться у відомстві.

Погоду без опадів на решті території країни визначатиме поле високого атмосферного тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії.

Переважатиме помірний північно-східний вітер, звідки до нас надходитиме прохолодне повітря, його подих найвідчутнішим буде в північній частині країни, особливо вночі. Мінлива хмарність. У центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території без опадів

- йдеться у дописі.

За наявними даними, вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Уночі температура повітря становитиме 14-19°С, а в північній частині - 8-13°С. Вдень температура підніметься до 21-26°С, а на південному сході буде до 25-30°С.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня відбудеться глибоке часткове місячне затемнення, під час якого понад 96% поверхні Місяця опиниться в тіні Землі. Пік явища припаде на 07:12 за київським часом, однак в Україні спостерігати його повністю не вдасться через захід Місяця за горизонт.

Алла Кіосак

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