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Ухудшение погоды в пяти областях: водителей предупредили об осложнении движения

Ухудшение погоды в пяти областях: водителей предупредили об осложнении движения

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Водителей Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областей предупредили о значительном ухудшении погодных условий в течение 30 ноября и призвали соблюдать правила дорожного движения. С таким обращением было опубликовано сообщение пресс-центра Укравтодора, передает УНН.

“Украинский метеорологический центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях, которые будут наблюдаться в южных областях и в центральной части Украины 30 ноября.

Так, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидаются значительные осадки в виде дождя, мокрого снега, который может налипать.

В большинстве областей страны, кроме юго-востока, на дорогах может образоваться гололедица. Ситуацию усложнит сильный ветер до 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.

Такие погодные условия могут стать причиной осложнения движения на некоторых участках дорог, сообщили в Укравтодоре.

“Службам автомобильных дорог поручено обеспечить посыпки противогололедными материалами сети государственных автодорог и очистки их от снега”, — добавляется в сообщении.

“Уважаемые водители, обращаем ваше внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении транспортными средствами. Учитывая сложные погодные условия, внимательно выбирайте безопасную скорость, дистанцию и интервал движения. По возможности воздержитесь от поездок на дальние расстояния. Водители, будьте внимательны, берегите себя и своих близких”, — резюмировали в пресс-центре.

Напомним, в первые два дня января в большинстве северных, центральных и южных областей Украины местами ожидается небольшой мокрый снег, ночью — морозы.

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