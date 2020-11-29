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Погіршення погоди в п'яти областях: водіїв попередили про ускладнення руху

Погіршення погоди в п'яти областях: водіїв попередили про ускладнення руху

Київ • УНН

 • 10284 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Водіїв Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей попередили про значне погіршення погодних умов протягом 30 листопада та закликали дотримуватись правил дорожнього руху. З таким зверненням було опубліковано повідомлення у пресцентрі Укравтодору, передає УНН.

“Український метеорологічний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні метеорологічні явища, які спостерігатимуться у південних областях та в центральній частині України 30 листопада.

Так, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікуються значні опади у вигляді дощу, мокрого снігу, котрий може налипати.

У більшості областей країни, крім південного сходу, на дорогах може утворитися ожеледиця. Ситуацію ускладнюватиме сильний вітер до 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.

Такі погодні умови можуть стати причиною ускладнення руху на деяких ділянках доріг і вулиць, повідомили в Укравтодорі.

“Службам автомобільних доріг доручено забезпечити посипання протиожеледними матеріалами мережі державних автошляхів та очищення їх від снігу”, — додається у повідомленні.

“Шановні водії, звертаємо вашу увагу на необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху під час керування транспортними засобами. Враховуючи складні погодні умови, уважно обирайте безпечну швидкість, дистанцію та інтервал руху. За можливості утримайтеся від поїздок на далекі відстані. Водії, будьте уважними, бережіть себе та своїх близьких”, — резюмували у пресцентрі.

Нагадаємо, у перші два дні грудня у більшості північних, центральних та південних областей України місцями очікується невеликий мокрий сніг, вночі — морози.

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