Плохой сценарий: откажет ли Беларусь украинцам в операциях по трансплантации органов?

КИЕВ. 2 июня. УНН. Политические разборки внесли свои коррективы не только в изменение логистики передвижения. На этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о “признании режима Лукашенко угрозой международной безопасности”. Эксперты опасаются, что в случаи принятия этого решения или ужесточения санкций, Беларусь может ответить не только экономической блокадой, но и приостановить плановые операции для украинских пациентов. Есть ли угроза срыва операций по трансплантации органов в Беларуси, и чем сможет помочь Украина своим гражданам? Разбирался УНН.

Эта пленарная неделя началось с того, что заместитель председателя ВР Елена Кондратюк призвала Кабинет Министров и Министерство здравоохранения уже искать альтернативу белорусским больницам для украинцев, находящихся там на лечении. Павел Троян, пресс-секретарь посольства Украины в Республике Беларусь сообщил УНН, что сейчас в Беларуси находится 24 человека после операции, несколько человек, в ближайшие дни уже смогут вернуться в Украину.

Всего в листе ожидания трансплантации в Беларуси находится 342 украинца. За 18 пациентов Украина уже в этом году перевела на счета белорусских клиник миллиард гривен. По словам замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксаны Дмитриевой, полный расчет происходит сразу, никаких долгов перед Беларусью у Украины нет. “За этих пациентов уже заплачены деньги по бюджетной программе лечения граждан Украины за рубежом. Эти деньги могут вернуться, если пациент не дождался трансплантации. Но эти средства мы можем перебросить на другого пациента, которого отправляем на лечение за границу”, — пояснила она.

Есть ли риск того, что белорусские клиники станут недоступными для украинцев, которым нужны такие операции, представители украинской власти говорить пока не берутся. В Беларуси такой вариант даже не рассматривают. Александр Шпаковский, директор аналитического центра “Актуальная концепция”, член Конституционной комиссии Республики Беларусь рассказал УНН, что белорусская власть на это не пойдет.

“Я абсолютно убежден, что Беларусь не будет отвечать грязной агрессией на недружеские, провокационные и малопонятные с точки зрения здравого смысла, решения руководства Украины. Александр Лукашенко и его окружение неоднократно говорили о своем хорошем отношении к украинскому народу. Напомню, что после начала войны на Донбассе, Беларусью был предоставлен целый комплекс льгот, в том числе и медицинского обслуживания для переселенцев. Те медицинские программы и договоренности, которые есть с Украиной, наша страна по своей инициативе разрывать не будет. Я даже намека на подобную идею не слышал. У Беларуси есть другие методы, чем ответить Украине, но интересы простых людей, которые оказались в плохом положении затронуты точно не будут”, — рассказал он. Шпаковский добавляет, что сейчас белорусская власть пытается помочь украинским пациентам, которые не знают, как вернуться обратно домой.

Решают эту проблему и в Украине. После того, как на прошедшей неделе закрыли авиасообщение, в Беларуси оказалось 30 пациентов, которым пришлось решать каким образом после тяжелых операций возвращаться домой.

В посольстве Украины в Беларуси объясняют, что каждый случай сейчас приходится рассматривать индивидуально. “Не все из тех, кто сейчас находится в Беларуси на лечении, к нам обращаются. Но кому нужна помощь, мы помогаем, консультируем и тд. Наземные границы открыты, ходят автобусы, можно на авто уехать. В наличии у Посольства реанимобиля нет, мы же не медицинское учреждение. Еще раз! Каждый случай индивидуален. Например, в случае украинки Анны Куриловой (три недели назад ей сделали трансплантацию печени. После операции пациентка не могла выдержать поездку в машине около 20 часов домой в Харьковскую обл, и в соцсетях просила оказать помочь — ред.), подключилась Харьковская ОГА и депутаты от фракции „Слуга народа“. Она вернулась домой реанимобилем, за счет Харьковской ОГА. Бывает люди возвращаются за средства спонсоров, благотворительных организаций. А иногда в контрактах пациентов прописано сразу транспортировки. В целом этими вопросами занимается наше Министерство здравоохранения”, — объяснил Троян.

В МИД и Минздраве уверяют, что сейчас разрабатывается алгоритм транспортировки таких пациентов. Глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщил, что украинцы могут рассчитывать на их поддержку. “Мы уже нашли реанимобиль, который будет находиться постоянно в распоряжении нашем для того, чтобы вывозить людей. Уверяю вас, что мы найдем решение и для таможни и для ПЦР-тестов, и для перевозки. Каждый гражданин Украины может рассчитывать на нашу поддержку”, — заявил он.

Конфликт с Беларусью, и риск остановки плановых операций для украинских пациентов, вскрыл проблему, на которую отечественные хирурги обращали внимание государства при каждой возможности.

Михаил Загрийчук, хирург, руководитель Центра трансплантации органов Киевской областной клинической больницы рассказал УНН, что, несмотря на значительный прогресс за последний год, поддержки все еще недостаточно. “В Украине последнее время колоссально развивается трансплантология. У меня есть пациенты, которые состояли на учете в Беларуси, долго ждали в очереди, а получили услугу у нас. Вот недавно, мы пересадили почку женщине, которая состояла на учете в Беларуси. Эта ситуация еще раз показала, как важно развивать свою трансплантацию, чтобы не зависеть ни от кого. Прогресс однозначно есть. В Киевской областной больнице только за май мы пересадили семь почек. После забора органов на трансплантацию, отправили одно сердце в Институт сердца Амосова, одно в Институт сердца МОЗ Украины, две печени в Институт Шалимова и две почки в Киевский центр нефрологии и гемодиализа”, — рассказал он.

Бюджет, который ежегодно откусывают белорусские медики за операции, которые могут проводить в Украине, колоссальный. В 2019-м на программу “Лечение украинцев за рубежом” Украина выделила около 67 миллионов долларов. Более 90% из этих средств пошли на оплату операций по трансплантации органов и костного мозга. Тогда Беларусь за пересадку органов 253 украинцам получила 15 миллионов долларов. Это самая крупная сумма с 2016 года.

В прошлом году расходы на лечение украинцев за рубежом сократили на 390 млн грн. Однако увеличили финансирование пилотного проекта по трансплантации в Украине — до 502 млн гривен. Большая часть этих денег пошла на проект “относительно изменения механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов”. В рамках этой программы в апреле этого года “Киевский центр трансплантации костного мозга” провел сложную операцию 18-летнему пациенту с диагнозом апластическая анемия, крайне тяжелой формы. Операция прошла успешно, пациент уже выписан. Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждается около 250 украинцев, с начала 2021 года украинские хирурги уже провели 60 таких операций.

Борис Тодуров, кардиохирург, директор Института сердца рассказал УНН, что украинские медики способны обеспечивать все необходимые операции украинцам без Беларуси. Но помощь государства в этом вопросе — ключевая. “Если Украина считает себя независимым государством, то нужно медикам и пациентам обеспечить условия здесь, а не надеяться на Беларусь, Индию и тд. У нас есть специалисты, институты, которые могут заполнить этот пробел. Насколько Украина сможет быстро перестроиться, будет зависеть, как активно нам будут помогать: технически, материально”, — рассказывает он.

Разительно отличается стоимость операций по пересадке сердца. Если в Беларуси нужно заплатить около 3 млн гривен за такую операцию, то в Украине это это обойдется чуть больше 600 тысяч гривен. “Если у нашего государства есть возможность платить белорусским врачам за пересадку сердца, пусть лучше направят в Институт сердца эти средства, мы такие операции проведем быстрее и качественнее. Чтобы вы понимали зарплата украинского кардиохирурга, который сегодня занимается трансплантацией сердца, составляет 7-8 тысяч гривен, это нормально? Зато кормим белорусских врачей”, — констатирует Тодуров.

На протяжении этого года в Украине планируют сделать не менее 250-ти операций по трансплантации органов, с начала января украинские хирурги уже провели больше 50-ти. Однако людей, которые нуждаются в пересадке органов в Украине около 5000 тысяч. Опрошенные хирурги сходятся во мнении, что за последний год ситуация по трансплантации органов в Украине сильно изменилась в положительную сторону. Загрийчук говорит, что мы можем получить трансплантационную независимость, через несколько лет, если власть серьезно начнет финансировать программы с трансплантации органов.

Тодуров добавляет, что за последний год было сделано 11 трансплантаций сердца после 15-летнего перерыва, и эта цифра будет только увеличиваться. “Мы за последнюю неделю сделали три трансплантации сердца, одну в Киеве и две совместными усилиями в Львове, вот я только вернулся оттуда”, — говорит он. Несмотря на значительное развитие трансплантологии за последний год, Украина еще далека от полной независимости, которая нам необходима. В конце 2019 года, когда Индия приостановила операции по трансплантации органов для иностранцев, пять украинцев умерло, так и не дождавшись спасательной операции. Если возникнет подобная ситуация с Беларусью, жертв будет значительно больше.