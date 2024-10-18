Поджигали машины ВСУ и релейные шкафы Укрзализныци: в Днепре и Славянске задержали приспешников рф

Нацполиция совместно с СБУ задержала в Днепре и Славянске двух поджигателей, которые действовали по заказу спецслужб рф. Впрочем, денег за выполнение задания пособники рф так и не получили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

В Днепре правоохранители задержали 32-летнего мужчину, причастного к поджогу двух релейных шкафов, отвечающих за безопасное движение поездов на железной дороге. Кроме того, он поджег автомобиль Volkswagen с символикой ВСУ.

Выполнив задание врага, он пытался убежать. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч. 2 ст. 113 (диверсия) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 10 лет заключения.

В Славянске Донецкой области был разоблачен 20-летний наркозависимый, который поджег военное авто, пытаясь таким образом заработать "на дозу".

Получив видеоинструкцию от российских спецслужб в телеграм-канале, мужчина поджег автомобиль, который проходил техобслуживание на местном СТО после выполнения боевых задач на фронте.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Ему грозит до 8 лет за решеткой.

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