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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3442 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Підпалювали автівки ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці: у Дніпрі та Слов’янську затримали поплічників рф

Київ • УНН

 • 23697 перегляди

Правоохоронці затримали двох осіб, які підпалювали автівки українських військових та релейні шафи Укрзалізниці. Зловмисники діяли за вказівками російських спецслужб.

Підпалювали автівки ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці: у Дніпрі та Слов’янську затримали поплічників рф

Нацполіція спільно з СБУ затримала у Дніпрі та Слов’янську двох паліїв, які діяли на замовлення спецслужб рф. Втім, грошей за виконання завдання поплічники рф так і не отримали. Про це повідомляє УНН із посиланням на Нацполіцію. 

Деталі

У Дніпрі правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, причетного до підпалу двох релейних шаф, що відповідають за безпечний рух поїздів на залізниці. Крім того, він підпалив автомобіль Volkswagen з символікою ЗСУ.

Виконавши завдання ворога, він намагався втекти. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 2 ст. 113 (диверсія) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

У Слов’янську на Донеччині було викрито 20-річного наркозалежного, який підпалив військове авто, намагаючись у такий спосіб заробити "на дозу".

Отримавши відеоінструкцію від російських спецслужб у телеграм-каналі, чоловік  підпалив автомобіль, який проходив техобслуговування на місцевому СТО після виконання бойових завдань на фронті. 

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Шукали швидкого заробітку: у Києві затримали чотирьох підпалювачів військових авто02.10.24, 13:13 • 15027 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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