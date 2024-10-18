Підпалювали автівки ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці: у Дніпрі та Слов’янську затримали поплічників рф
Київ • УНН
Правоохоронці затримали двох осіб, які підпалювали автівки українських військових та релейні шафи Укрзалізниці. Зловмисники діяли за вказівками російських спецслужб.
Нацполіція спільно з СБУ затримала у Дніпрі та Слов’янську двох паліїв, які діяли на замовлення спецслужб рф. Втім, грошей за виконання завдання поплічники рф так і не отримали. Про це повідомляє УНН із посиланням на Нацполіцію.
Деталі
У Дніпрі правоохоронці затримали 32-річного чоловіка, причетного до підпалу двох релейних шаф, що відповідають за безпечний рух поїздів на залізниці. Крім того, він підпалив автомобіль Volkswagen з символікою ЗСУ.
Виконавши завдання ворога, він намагався втекти. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 2 ст. 113 (диверсія) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Йому загрожує до 10 років ув'язнення.
У Слов’янську на Донеччині було викрито 20-річного наркозалежного, який підпалив військове авто, намагаючись у такий спосіб заробити "на дозу".
Отримавши відеоінструкцію від російських спецслужб у телеграм-каналі, чоловік підпалив автомобіль, який проходив техобслуговування на місцевому СТО після виконання бойових завдань на фронті.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Йому загрожує до 8 років за ґратами.
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