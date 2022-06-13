Подвойте усилия: Зеленский призвал участников форума American Jewish Committee усилить санкционное давление на россию

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"Защищайте необходимость усиления санкций против россии. Это вам по силам. Помогайте нам ускорять поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Знаю, что ваша помощь уже существенна. Но вы можете использовать еще большее влияние", – подчеркнул Глава государства.

Детали

Он отметил, что за прошедшие сутки существенно изменилась справка об убитых российскими военными детях. Этот страшный список стал длиннее сразу на 24 фамилии и теперь насчитывает 287 пунктов. Оккупанты уже убили часть нашей страны.

Число жертв среди населения Украины увеличивается ежедневно, поэтому есть необходимость продолжать давить на россию для ее ослабления.

Зеленский выразил благодарность участникам форума за серьезную помощь Украине. Однако он призвал удвоить усилия, чтобы остановить российскую ненависть к человечеству. Он призвал способствовать усилению санкций против россии, помогать ускорить поставки оружия для Украины.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы завершить войну и выбить российских оккупантов из Украины, нужен паритет тяжелого оружия.