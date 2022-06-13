Подвойте зусилля: Зеленський закликав учасників форуму American Jewish Committee посилити санкційний тиск на росію

Цитата

"Захищайте необхідність посилення санкцій проти росії. Це вам під силу. Допомагайте нам прискорювати постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна тільки затягується. Знаю, що ваша допомога вже суттєва. Але ви можете використати ще більший вплив", – наголосив Глава держави.

Деталі

Він зазначив, що за минулу добу суттєво змінилась довідка щодо вбитих російськими військовими дітей. Цей страшний перелік став довшим одразу на 24 прізвища і тепер налічує 287 пунктів. Окупанти вже вбили частину нашої країни.

Кількість жертв серед населення України збільшується щоденно, тому є необхідність продовжувати тиснути на росію для її послаблення.

Зеленський висловив вдячність учасникам форуму за серйозну допомогу Україні. Однак він закликав подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства. Він закликав сприяти посиленню санкцій проти росії, допомагати прискорити постачання зброї для України.

Доповнення

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для того, щоб завершити війну та вибити російських окупантів з України, потрібен паритет важкої зброї.