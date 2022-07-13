Двойного налогообложения для беженцев не будет: власть работает над решением проблемы

Один из самых болезненных вопросов, который беспокоит сегодня отечественный бизнес, – вопрос двойного резидентства наших беженцев.

Цитата

"Очень важно, чтобы людей не заставили платить налоги дважды за границей с доходов, полученных из Украины. А именно такой механизм предусматривается сегодня соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Хочу успокоить людей. Вместе с Минфином мы работаем над механизмом недопущения двойного налогообложения. Привлекли OECD (Организация экономического сотрудничества и развития – ред.). Своих резидентов не отдадим, двойного налогообложения не допустим", – сообщил Гетманцев.

Контекст

Украинцы, которые долгосрочно находятся в странах, куда уехали после вторжения россии, получая определенный доход, становятся налоговыми резидентами этой страны. Налоги в стране пребывания должны платить украинцы, которые работают как наемные работники, имеют бизнес или продают собственное имущество.

Приобретение статуса налогового резидента происходит не сразу – сроки обретения этого статуса определяются в странах по разному в соответствии с национальным законодательством. Проблема заключается в том, что для прекращения статуса налогового резидента в Украине гражданину не достаточно просто длительный срок находиться за ее пределами – ему следует оформить выезд на постоянное место жительство в другую страну.