Подвійного оподаткування для біженців не буде: влада працює над вирішенням проблеми

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 50534 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 96788 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 149480 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 149125 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 156688 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 139210 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 111832 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106056 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 289887 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153480 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 99242 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 68603 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 145844 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 58978 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 44043 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 145865 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 289907 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 554213 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 499463 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 701276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 23321 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 68603 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 99242 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 138178 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 152047 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Подвійного оподаткування для біженців не буде: влада працює над вирішенням проблеми

Подвійного оподаткування для біженців не буде: влада працює над вирішенням проблеми

Київ • УНН

 • 130616 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Влада працює над механізмом недопущення подвійного оподаткування для українських біженців. Про це у своєму Телеграм-каналі написав голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.

Одне з найболючіших питань, яке турбує сьогодні вітчизняний бізнес, – питання подвійного резидентства наших біженців.

Цитата

"Дуже важливо, аби людей не змусили сплачувати податки двічі за кордоном з доходів, отриманих з України. А саме такий механізм передбачається сьогодні угодами про уникнення подвійного оподаткування.

Хочу заспокоїти людей. Разом з Мінфіном ми працюємо над механізмом недопущення подвійного оподаткування. Залучили OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку – ред.). Своїх резидентів не віддамо, подвійного оподаткування не допустимо", – повідомив Гетманцев.

Контекст

Українці, які довгостроково перебувають у країнах, куди виїхали після вторгнення росії, отримуючи певний дохід, стають податковими резидентами цієї країни. Податки у країні перебування мають сплачувати ті українці, які працюють як наймані працівники, мають бізнес або продають власне майно.

Набуття статусу податкового резидента відбувається не одразу – терміни набуття цього статусу визначаються в країнах по різному у відповідності до національного законодавства. Проблема полягає в тому, що для припинення статусу податкового резидента в Україні громадянину не достатньо просто тривалий термін перебувати за її межами – йому слід оформити виїзд на постійне місце проживання до іншої країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71