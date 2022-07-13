Подвійного оподаткування для біженців не буде: влада працює над вирішенням проблеми

Одне з найболючіших питань, яке турбує сьогодні вітчизняний бізнес, – питання подвійного резидентства наших біженців.

Цитата

"Дуже важливо, аби людей не змусили сплачувати податки двічі за кордоном з доходів, отриманих з України. А саме такий механізм передбачається сьогодні угодами про уникнення подвійного оподаткування.

Хочу заспокоїти людей. Разом з Мінфіном ми працюємо над механізмом недопущення подвійного оподаткування. Залучили OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку – ред.). Своїх резидентів не віддамо, подвійного оподаткування не допустимо", – повідомив Гетманцев.

Контекст

Українці, які довгостроково перебувають у країнах, куди виїхали після вторгнення росії, отримуючи певний дохід, стають податковими резидентами цієї країни. Податки у країні перебування мають сплачувати ті українці, які працюють як наймані працівники, мають бізнес або продають власне майно.

Набуття статусу податкового резидента відбувається не одразу – терміни набуття цього статусу визначаються в країнах по різному у відповідності до національного законодавства. Проблема полягає в тому, що для припинення статусу податкового резидента в Україні громадянину не достатньо просто тривалий термін перебувати за її межами – йому слід оформити виїзд на постійне місце проживання до іншої країни.