Двойные теракты в Пакистане: 7 военнослужащих и 13 боевиков погибли

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Двойные атаки сепаратистов на пакистанские военные посты в неспокойной северо-западной провинции Белуджистан вызвали интенсивные перестрелки, которые длились несколько часов, в результате которых погибло семеро солдат и 13 нападающих. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.