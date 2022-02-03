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Двойные теракты в Пакистане: 7 военнослужащих и 13 боевиков погибли

Двойные теракты в Пакистане: 7 военнослужащих и 13 боевиков погибли

Киев • УНН

 • 20825 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Двойные атаки сепаратистов на пакистанские военные посты в неспокойной северо-западной провинции Белуджистан вызвали интенсивные перестрелки, которые длились несколько часов, в результате которых погибло семеро солдат и 13 нападающих. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

Недавно сформированная сепаратистская группировка Белуджистанская националистическая армия взяла на себя ответственность за теракты.

В ходе одного из нападений четверо солдат и девять боевиков были убиты, когда нападавшие совершили налет на лагерь сил безопасности в отдаленном районе Белуджистана Наушки. Согласно заявлению, опубликованному военными, в результате другого нападения на пост безопасности в районе провинции Панджгур погибли трое солдат и четверо боевиков.

Министр внутренних дел Пакистана шейх Рашид Ахмед заявил, что атаки были успешно отбиты. Военные заявили, что всего было убито 13 нападавших.

По словам министра внутренних дел Белуджистана Зиауллы Лангова, в Панджгуре был введен комендантский час после того, как появились признаки того, что некоторые из нападавших сбежали.

"Согласно предварительным расследованиям, спецслужбы перехватили сообщения между террористами и их кураторами в Афганистане и Индии", — говорится в заявлении.

Военные не предоставили никаких доказательств, но Пакистан уже давно обвиняет Индию в поддержке сепаратистов Белуджистана. Две страны имеют историю ожесточенных отношений и вели две из трех войн за спорный гималайский регион Кашмир с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году.

Добавим

Сепаратисты и боевики в последние годы регулярно устраивали теракты в Белуджистане. На прошлой неделе боевики убили 10 солдат при нападении на пост охраны.

Сепаратисты требуют независимости от центрального правительства Исламабада. Власти говорят, что им удалось подавить мятеж, но насилие в Белуджистане продолжается. В ноябре прошлого года Пакистан заключил месячное соглашение о прекращении огня с ТТП, которое стоит за многочисленными смертоносными нападениями на силы безопасности и мирных жителей.

Боевики пакистанской группировки "Талибан" - "Техрик-и-Талибан Пакистан" или ТТП - также присутствуют в Белуджистане. Эта группа, независимая от афганских талибов.

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