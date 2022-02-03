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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Подвійні теракти в Пакистані: 7 військовослужбовців та 13 бойовиків загинули

Подвійні теракти в Пакистані: 7 військовослужбовців та 13 бойовиків загинули

Київ • УНН

 • 20827 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Подвійні атаки сепаратистів на пакистанські військові пости в неспокійній південно-західній провінції Белуджистан викликали інтенсивні перестрілки, які тривали кілька годин, внаслідок яких загинуло семеро солдатів і 13 нападників. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Деталі

Нещодавно сформоване сепаратистське угруповання Белуджистанська націоналістична армія взяла на себе відповідальність за теракти.

У ході одного з нападів четверо солдатів та дев'ять бойовиків було вбито, коли нападники здійснили наліт на табір сил безпеки у віддаленому районі Белуджистана Наушки. Згідно з заявою, опублікованою військовими, внаслідок іншого нападу на пост безпеки в районі Панджгур провінції загинули троє солдатів та четверо бойовиків.

Міністр внутрішніх справ Пакистану шейх Рашид Ахмед заявив, що атаки були успішно відбиті. Військові заявили, що загалом було вбито 13 нападників.

За словами міністра внутрішніх справ Белуджистана Зіаулли Лангова, у Панджгурі була введена комендантська година після того, як з'явилися ознаки того, що деякі з нападників втекли.

"Згідно з попереднім розслідуванням, спецслужби перехопили повідомлення між терористами та їхніми кураторами в Афганістані та Індії", — йдеться у заяві.

Військові не надали жодних доказів, але Пакистан уже давно звинувачує Індію у підтримці сепаратистів Белуджистану. Дві країни мають історію запеклих відносин і вели дві з трьох воєн через спірний гімалайський регіон Кашмір з моменту здобуття незалежності від Великої Британії в 1947 році.

Додамо

Сепаратисти та бойовики останніми роками регулярно влаштовували теракти у Белуджистані. Минулого тижня бойовики вбили 10 солдатів при нападі на пост охорони.

Сепаратисти вимагають незалежності від центрального уряду Ісламабаду. Влада каже, що їм вдалося придушити заколот, але насильство в Белуджистані продовжується. У листопаді минулого року Пакистан уклав місячну угоду про припинення вогню з ТТП, яка стоїть за численними смертоносними нападами на сили безпеки та мирних жителів.

Бойовики пакистанського угруповання "Талібан" - "Техрік-і-Талібан Пакистан" або ТТП - також присутні в Белуджістані. Ця група, незалежна від афганських талібів.

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