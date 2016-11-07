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15 марта, 19:03 • 112868 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159919 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133898 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126686 просмотра

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15 марта, 12:52 • 110605 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104375 просмотра

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15 марта, 10:46 • 100708 просмотра

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Супруги организовали нарколабораторию в Кировоградской области

Супруги организовали нарколабораторию в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 4360 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили мини-нарколабораторию в Кировоградской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Кировоградской области.

Установлено, что 35-летний мужчина и его 38-летняя жена по месту жительства в одном из районных центров организовали изготовление и предоставляли помещения для употребления "психотропа" и наркотиков.

В результате обыска в квартире граждан, ранее судимых за совершение наркопреступлений, полицейские обнаружили психотропное вещество - первитин, принадлежности и ингредиенты для его изготовления, а также наркотическое средство - марихуану и устройство для ее применения. Изъятое направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.2 ст.313 (незаконные действия с оборудованием, предназначенным для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Супругам грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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