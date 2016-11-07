Супруги организовали нарколабораторию в Кировоградской области

Установлено, что 35-летний мужчина и его 38-летняя жена по месту жительства в одном из районных центров организовали изготовление и предоставляли помещения для употребления "психотропа" и наркотиков.

В результате обыска в квартире граждан, ранее судимых за совершение наркопреступлений, полицейские обнаружили психотропное вещество - первитин, принадлежности и ингредиенты для его изготовления, а также наркотическое средство - марихуану и устройство для ее применения. Изъятое направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.2 ст.313 (незаконные действия с оборудованием, предназначенным для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Супругам грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.