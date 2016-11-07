Подружжя організувало нарколабораторію на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці викрили міні-нарколабораторію на Кіровоградщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.
Встановлено, що 35-річний чоловік та його 38-річна дружина за місцем мешкання в одному з районних центрів організували виготовлення та надавали приміщення для вживання “психотропу” і наркотичного засобу.
У результаті обшуку у помешканні громадян, раніше судимих за вчинення наркозлочинів, поліцейські виявили психотропну речовину — первитин, приладдя та інгредієнти для його виготовлення, а також наркотичний засіб — марихуану та пристрій для її вживання. Вилучене направлено на експертизу.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.2 ст.313 (незаконні дії з обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
Подружжю загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.