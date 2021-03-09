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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58071 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 79242 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111485 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146908 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196656 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193939 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280464 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подробности потом: Зеленский решил перенести вручение Шевченковской премии

Подробности потом: Зеленский решил перенести вручение Шевченковской премии

Киев  •  УНН

 • 18910 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести вручение Шевченковской премии на 20 мая, когда будет отмечаться 60-я годовщина основания премии, передает УНН.

Детали

Президент в своем Telegram-канале подчеркнул, что этот год - особенный для Украины. Мы будем отмечать 25 лет Конституции Украины, 30 лет независимости Украины, а еще - 60 лет со дня основания Шевченковской премии.

Цитата

"Мы приняли решение, что в этом году ее вручения состоится не в традиционные Шевченковские дни, а 20 мая 2021 года - 60-ю годовщину основания премии. Подробности - позже", - написал Зеленский.

Добавим

Отметим, что 20 мая является символическим для Президента Зеленского, ведь именно в этот день в 2019 году состоялась его инаугурация.

Что еще известно

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов премии 2021 года, сама же церемония награждения состоится в мае в Каневе.

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