Подробности потом: Зеленский решил перенести вручение Шевченковской премии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести вручение Шевченковской премии на 20 мая, когда будет отмечаться 60-я годовщина основания премии, передает УНН.
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Президент в своем Telegram-канале подчеркнул, что этот год - особенный для Украины. Мы будем отмечать 25 лет Конституции Украины, 30 лет независимости Украины, а еще - 60 лет со дня основания Шевченковской премии.
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"Мы приняли решение, что в этом году ее вручения состоится не в традиционные Шевченковские дни, а 20 мая 2021 года - 60-ю годовщину основания премии. Подробности - позже", - написал Зеленский.
Добавим
Отметим, что 20 мая является символическим для Президента Зеленского, ведь именно в этот день в 2019 году состоялась его инаугурация.
Что еще известно
Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил лауреатов премии 2021 года, сама же церемония награждения состоится в мае в Каневе.