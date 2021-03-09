Подробиці згодом: Зеленський вирішив перенести вручення Шевченківської премії

Деталі

Президент у своєму Telegram-каналі наголосив, що цей рік – особливий для України. Ми відзначатимемо 25 років Конституції України, 30 років незалежності України, а ще – 60 років від дня заснування Шевченківської премії.

Цитата

"Ми ухвалили рішення, що цьогоріч її вручення відбудеться не в традиційні Шевченківські дні, а 20 травня 2021 року – у 60-ту річницю заснування премії. Подробиці – згодом", - написав Зеленський.

Додамо

Зазначимо, що 20 травня є символічним для Президента Зеленського, адже саме у цей день 2019 року відбулась його інавгурація.

Що ще відомо

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів премії 2021 року, сама ж церемонія нагородження відбудеться в травні у Каневі.