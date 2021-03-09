Подробиці згодом: Зеленський вирішив перенести вручення Шевченківської премії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вирішив перенести вручення Шевченківської премії на 20 травня, коли відзначатиметься 60-та річниця заснування премії, передає УНН.
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Президент у своєму Telegram-каналі наголосив, що цей рік – особливий для України. Ми відзначатимемо 25 років Конституції України, 30 років незалежності України, а ще – 60 років від дня заснування Шевченківської премії.
Цитата
"Ми ухвалили рішення, що цьогоріч її вручення відбудеться не в традиційні Шевченківські дні, а 20 травня 2021 року – у 60-ту річницю заснування премії. Подробиці – згодом", - написав Зеленський.
Додамо
Зазначимо, що 20 травня є символічним для Президента Зеленського, адже саме у цей день 2019 року відбулась його інавгурація.
Що ще відомо
Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів премії 2021 року, сама ж церемонія нагородження відбудеться в травні у Каневі.