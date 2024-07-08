Подрыв на мине авто на Харьковщине: установлены пять погибших, ищут тело двухмесячного младенца

По предварительной информации, в результате подрыва автомобиля на вражеской мине в лесу недалеко от поселка в Харьковской области установлено пятеро погибших, среди которых 5-летний мальчик. Продолжаются поиски тела двухмесячной девочки, сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

7 июля вечером возле кладбища на грунтовой дороге в лесу неподалеку от с. Циркуны Харьковского района на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль "ВАЗ-2114". Предварительно установлено пять погибших: 53-летний водитель, 64-летняя женщина (вероятно, сестра погибшего водителя), мужчина в возрасте около 40 лет (вероятно, племянник погибшего водителя), 25-летняя женщина (вероятно, племянница погибшего водителя) и ее 5-летний сын - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечается, продолжаются поиски тела двухмесячной дочери погибшей 25-летней женщины.

Тела погибших направлены в морг. В дальнейшем будут проводиться ДНК-экспертизы.

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте.

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