Подрыв на мине авто на Харьковщине: установлены пять погибших, ищут тело двухмесячного младенца
Киев • УНН
Пять человек погибли, в том числе 5-летний мальчик, и продолжаются поиски тела 2-месячного младенца после подрыва автомобиля на вражеской мине возле села в Харьковской области.
По предварительной информации, в результате подрыва автомобиля на вражеской мине в лесу недалеко от поселка в Харьковской области установлено пятеро погибших, среди которых 5-летний мальчик. Продолжаются поиски тела двухмесячной девочки, сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
7 июля вечером возле кладбища на грунтовой дороге в лесу неподалеку от с. Циркуны Харьковского района на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль "ВАЗ-2114". Предварительно установлено пять погибших: 53-летний водитель, 64-летняя женщина (вероятно, сестра погибшего водителя), мужчина в возрасте около 40 лет (вероятно, племянник погибшего водителя), 25-летняя женщина (вероятно, племянница погибшего водителя) и ее 5-летний сын
Как отмечается, продолжаются поиски тела двухмесячной дочери погибшей 25-летней женщины.
Тела погибших направлены в морг. В дальнейшем будут проводиться ДНК-экспертизы.
Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте.
Прокуратура начала расследование подрыв на вражеской мине авто с детьми на Харьковщине7 июля 2024, 20:47 • 26187 просмотров