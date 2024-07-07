В Харьковской области прокуратура начала расследовать дела подрыва авто с детьми. Об этом сообщили в Харьковской прокуратуре, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

7 июля около 17:00 на грунтовой дороге в лесу неподалеку от с. Циркуны Харьковского района на вражеской противотанковой мине подорвался легковой автомобиль, в котором, предварительно, находились шесть человек, которые возвращались с дачи в Харьков.

Предварительно установлены тела трех погибших: мужчины, женщины в возрасте около 40-50 лет и мальчика 5-6 лет.

Также обнаружены фрагменты тела младенца. Следственные действия в ночное время остановлены.

На Харьковщине четыре человека, среди которых - ребенок, погибли в результате подрыва авто на мине в лесу