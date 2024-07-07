Четыре человека, среди которых - ребенок, погибли в результате подрыва авто на мине в лесу в Харьковском районе области, сообщил предварительные данные глава ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

"Распознавание тел продолжается. По словам родных погибших, в авто могли быть шесть человек: четверо взрослых и двое детей. Дальнейший поиск тел и установление лиц продолжается. На месте трагедии работают следователи и спасатели", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, легковое авто наехало на российскую мину на грунтовой дороге в лесу Харьковского района.

Все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны. Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли.

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