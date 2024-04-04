Подписать меморандум не удалось, но диалог продолжается - Высоцкий об украинско-польских переговорах по разблокированию границы

Польские фермеры продолжают блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Украиной, но вместе с тем, продолжаются переговоры с украинскими аграриями. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что с польской стороны есть заинтересованность в достижении договоренностей, которые могут быть найдены уже в апреле, передает УНН.

Пока не удалось конкретно подписать и зафиксировать меморандум. Но что важно, то что польская сторона имеет готовность. - отметил Высоцкий.

По словам чиновника представители аграриев и фермеров обеих сторон впервые поговорили прямо вне плоскости правительственных ведомств, - договорились достичь взаимодействия по экспорту. Впрочем еще нужно время на согласование всех вопросов.

Важно, что они впервые поговорили прямо. Договорились достичь уже конкретных показателей по взаимодействию по экспорту. Не хватило времени. На этой неделе продолжим обсуждение по двум направлениям. К середине апреля, по оптимистическому сценарию, планируется завершить по всем направлениям. - рассказал Тарас Высоцкий.

Колебания по снятию и возвращению блокады, по словам Высоцкого, планируется решить в средне- и долгосрочной перспективе.

Напомним,

По состоянию на 4 апреля в Польше фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в трех пунктах пропуска на границе с Украиной - "Угринов-Долгобичув", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Хребенное". Там на пересечение границы в сторону Украины ожидают около 400 грузовиков.

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