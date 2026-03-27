Подпись Трампа появится на долларовых банкнотах в честь 250-летия США
Киев • УНН
С июня США начнут печать валюты с подписью Дональда Трампа к 250-летию независимости. Первые купюры поступят в обращение уже в июне.
Бумажные деньги США будут иметь подпись президента Дональда Трампа, начиная с этого лета. Это первый раз, когда действующий президент подписывает американские деньги, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США, информирует УНН.
Отмечается, что на обновленных банкнотах, выпуск которых приурочен к 250-летию независимости США, также впервые за 165 лет не будет подписи казначея США, который отчитывается перед министром финансов.
Первые 100-долларовые банкноты с подписью Трампа и министра финансов США Скотта Бессента будут напечатаны в июне, а остальные банкноты - в последующие месяцы. Обращение новых банкнот в банках может занять несколько недель
Указывается, что в настоящее время Минфин США продолжает выпускать банкноты с подписями бывшей главы министерства при президентстве Джо Байдена - Джанет Йеллен, и казначея - Линн Малербы.
Смена подписи - это новая попытка администрации Трампа и ее союзников разместить имя президента на зданиях, учреждениях, правительственных программах, военных кораблях и монетах. Федеральная комиссия по вопросам искусства, членов которой назначил Трамп, на прошлой неделе одобрила дизайн памятной золотой монеты с изображением Трампа
Авторы также цитируют действующего министра финансов США Скотта Бессента, по словам которого "этот шаг был уместен для 250-летия США, учитывая сильный экономический рост США и финансовую стабильность в течение второго срока Трампа".
Федеральная комиссия изобразительных искусств США, состоящая из членов, назначенных президентом страны Дональдом Трампом, единогласно одобрила памятную золотую монету с его изображением, которая является частью серии монет, которые Монетный двор США планирует выпустить в честь нынешнего 250-летия Америки.
