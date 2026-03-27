Подпись Трампа появится на долларовых банкнотах в честь 250-летия США

$43.870.0550.850.04
ukenru
Эксклюзив
00:33 • 3934 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 14752 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 23632 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 19829 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 41419 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 14:41 • 33068 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
Эксклюзив
26 марта, 12:59 • 24734 просмотра
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
26 марта, 09:53 • 31650 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 46004 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 63459 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0.8м/с
87%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Киевщине разоблачили двух прокуроров, которые за 50 тыс. долларов предлагали предпринимателю "решить вопрос" - ГенпрокурорPhoto26 марта, 17:25 • 10577 просмотра
Звание Героя Украины впервые присвоили женщине-военнослужащей Нацгвардии Александре Давиденко26 марта, 18:58 • 5116 просмотра
Правительство Орбана обвиняют в массовом запугивании избирателей, а также подкупе деньгами и наркотиками - СМИ26 марта, 19:46 • 7680 просмотра
От вражеского удара по Виннице погиб выдающийся ученый Борис Авксентюк26 марта, 20:03 • 11775 просмотра
Брэда Питта заметили в Амстердаме на съемках фильма "Всадники"20:55 • 5856 просмотра
публикации
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 41425 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 43522 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 38760 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет26 марта, 12:14 • 45290 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 62804 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 16057 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 62804 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 43808 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 79861 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 54853 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Бильд
Forbes

Подпись Трампа появится на долларовых банкнотах в честь 250-летия США

Киев • УНН

 • 46 просмотра

С июня США начнут печать валюты с подписью Дональда Трампа к 250-летию независимости. Первые купюры поступят в обращение уже в июне.

Бумажные деньги США будут иметь подпись президента Дональда Трампа, начиная с этого лета. Это первый раз, когда действующий президент подписывает американские деньги, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на обновленных банкнотах, выпуск которых приурочен к 250-летию независимости США, также впервые за 165 лет не будет подписи казначея США, который отчитывается перед министром финансов.

Первые 100-долларовые банкноты с подписью Трампа и министра финансов США Скотта Бессента будут напечатаны в июне, а остальные банкноты - в последующие месяцы. Обращение новых банкнот в банках может занять несколько недель

- пишет издание.

Указывается, что в настоящее время Минфин США продолжает выпускать банкноты с подписями бывшей главы министерства при президентстве Джо Байдена - Джанет Йеллен, и казначея - Линн Малербы.

Смена подписи - это новая попытка администрации Трампа и ее союзников разместить имя президента на зданиях, учреждениях, правительственных программах, военных кораблях и монетах. Федеральная комиссия по вопросам искусства, членов которой назначил Трамп, на прошлой неделе одобрила дизайн памятной золотой монеты с изображением Трампа

- говорится в статье.

Авторы также цитируют действующего министра финансов США Скотта Бессента, по словам которого "этот шаг был уместен для 250-летия США, учитывая сильный экономический рост США и финансовую стабильность в течение второго срока Трампа".

Напомним

Федеральная комиссия изобразительных искусств США, состоящая из членов, назначенных президентом страны Дональдом Трампом, единогласно одобрила памятную золотую монету с его изображением, которая является частью серии монет, которые Монетный двор США планирует выпустить в честь нынешнего 250-летия Америки.

Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25.10.25, 10:29 • 77637 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Скотт Бессент
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
Джанет Йеллен
Джо Байден
Соединённые Штаты