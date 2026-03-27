Підпис Трампа з'явиться на доларових банкнотах на честь 250-річчя США
Київ • УНН
З червня США почнуть друк валюти з підписом Дональда Трампа до 250-річчя незалежності. Перші купюри надійдуть в обіг уже в червні.
Паперові гроші США матимуть підпис президента Дональда Трампа, починаючи з цього літа. Це вперше, коли чинний президент підписує американські гроші, повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство фінансів США, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на оновлених банкнотах, випуск яких приурочений до 250-ї річниці незалежності США, також вперше за 165 років не буде підпису скарбника США, який звітує перед міністром фінансів.
Перші 100-доларові банкноти з підписом Трампа та міністра фінансів США Скотта Бессента будуть надруковані в червні, а інші банкноти - в наступні місяці. Обіг нових банкнот у банках може зайняти кілька тижнів
Вказується, що нині Мінфін США продовжує випускати банкноти з підписами колишньої очільниці міністерства за президентства Джо Байдена - Джанет Єллен, і скарбничої - Лінн Малерби.
Зміна підпису - це нова спроба адміністрації Трампа та її союзників розмістити ім'я президента на будівлях, установах, урядових програмах, військових кораблях та монетах. Федеральна комісія з питань мистецтва, членів якої призначив Трамп, минулого тижня схвалила дизайн пам'ятної золотої монети із зображенням Трампа
Автори також цитують чинного міністра фінансів США Скотта Бессента, за словами якого "цей крок був доречним для 250-річчя США, враховуючи сильне економічне зростання США та фінансову стабільність протягом другого терміну Трампа".
Нагадаємо
Федеральна комісія образотворчих мистецтв США, що складається з членів, призначених президентом країни Дональдом Трампом, одноголосно схвалила пам'ятну золоту монету з його зображенням, яка є частиною серії монет, які Монетний двір США планує випустити на честь цьогорічного 250-річчя Америки.
