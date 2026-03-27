Підпис Трампа з'явиться на доларових банкнотах на честь 250-річчя США

ukenru
Ексклюзив
00:33 • 5012 перегляди
26 березня, 18:28 • 15961 перегляди
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 24117 перегляди
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 20290 перегляди
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 42038 перегляди
Ексклюзив
26 березня, 14:41 • 33334 перегляди
Ексклюзив
26 березня, 12:59 • 24867 перегляди
26 березня, 09:53 • 31677 перегляди
25 березня, 18:28 • 46038 перегляди
Ексклюзив
25 березня, 16:27 • 63471 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0.8м/с
87%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Польща
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 16158 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 63012 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 43881 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 79940 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 54926 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Bild
Forbes

Підпис Трампа з'явиться на доларових банкнотах на честь 250-річчя США

Київ • УНН

 • 302 перегляди

З червня США почнуть друк валюти з підписом Дональда Трампа до 250-річчя незалежності. Перші купюри надійдуть в обіг уже в червні.

Паперові гроші США матимуть підпис президента Дональда Трампа, починаючи з цього літа. Це вперше, коли чинний президент підписує американські гроші, повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство фінансів США, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на оновлених банкнотах, випуск яких приурочений до 250-ї річниці незалежності США, також вперше за 165 років не буде підпису скарбника США, який звітує перед міністром фінансів.

Перші 100-доларові банкноти з підписом Трампа та міністра фінансів США Скотта Бессента будуть надруковані в червні, а інші банкноти - в наступні місяці. Обіг нових банкнот у банках може зайняти кілька тижнів

- пише видання.

Вказується, що нині Мінфін США продовжує випускати банкноти з підписами колишньої очільниці міністерства за президентства Джо Байдена - Джанет Єллен, і скарбничої - Лінн Малерби.

Зміна підпису - це нова спроба адміністрації Трампа та її союзників розмістити ім'я президента на будівлях, установах, урядових програмах, військових кораблях та монетах. Федеральна комісія з питань мистецтва, членів якої призначив Трамп, минулого тижня схвалила дизайн пам'ятної золотої монети із зображенням Трампа

- йдеться у статті.

Автори також цитують чинного міністра фінансів США Скотта Бессента, за словами якого "цей крок був доречним для 250-річчя США, враховуючи сильне економічне зростання США та фінансову стабільність протягом другого терміну Трампа".

Нагадаємо

Федеральна комісія образотворчих мистецтв США, що складається з членів, призначених президентом країни Дональдом Трампом, одноголосно схвалила пам'ятну золоту монету з його зображенням, яка є частиною серії монет, які Монетний двір США планує випустити на честь цьогорічного 250-річчя Америки.

Вадим Хлюдзинський

Світ
Скотт Бессент
Міністерство фінансів США
Reuters
Дональд Трамп
Джанет Єллен
Джо Байден
Сполучені Штати Америки