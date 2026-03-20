У США випустять золоту монету з портретом Трампа - призначена ним комісія схвалила

Київ • УНН

 • 4052 перегляди

Комісія образотворчих мистецтв схвалила карбування 24-каратної монети з чинним президентом. Дизайн засновано на фотографії з Національної галереї.

У США випустять золоту монету з портретом Трампа - призначена ним комісія схвалила
cfa.gov

Федеральна комісія образотворчих мистецтв США, що складається з членів, призначених президентом країни Дональдом Трампом, у четвер одноголосно схвалила пам'ятну золоту монету з його зображенням, яка є частиною серії монет, які Монетний двір США планує випустити на честь цьогорічного 250-річчя Америки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Золота монета з 24-каратного золота - це остання спроба Трампа та його союзників розмістити ім'я президента на будинках, державних програмах та американській валюті з моменту початку його другого терміну у Білому домі у січні 2025 року.

Під час презентації представника Монетного двору США Комісії образотворчих мистецтв США обговорювалося питання про те, якого діаметру має бути 24-каратна монета - до трьох дюймів (7,6 см).

Чемберлен Гарріс, помічник Білого дому, якого Трамп призначив до комісії цього року, сказав, що Трамп віддає перевагу монеті якомога більшого розміру.

"Чим більше, тим краще", - сказала вона незадовго до того, як монета була схвалена всією комісією.

Монетний двір США тепер надасть остаточні розміри монеті. Трамп вже схвалив дизайн, і очікується, що міністр фінансів Скотт Бессент віддасть розпорядження про карбування монети.

На монеті буде зображено суворий Трамп, що схилився над столом і дивиться прямо перед собою. Вона ґрунтується на фотографії, виставленій у Національній портретній галереї у Вашингтоні.

"Напередодні нашого 250-річчя ми раді підготувати монети, які уособлюють незмінний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного зображення для лицьової сторони таких монет, ніж портрет нашого чинного президента Дональда Дж. Трампа", - заявив скарбник США Брендон Біч у заяві для Reuters.

Золота монета із зображенням Трампа викликала критику з боку деяких демократів та членів іншого федерального комітету у справах мистецтв.

"Монархи та диктатори розміщують свої особи на монетах, а не лідери демократії", - заявив агентству Reuters сенатор-демократ Джефф Мерклі.

"Спроба адміністрації Трампа розмістити його обличчя на пам'ятній монеті - це його остання спроба спотворити сенс 250-річчя Америки", - ідеться у заяві.

Адміністрація Трампа також запропонувала іншу монету номіналом 1 долар із зображенням Трампа, яка має надійти в обіг цього року, пише видання.

З моменту свого повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп увічнив своє ім'я на видних будівлях Вашингтона, планованому класі військових кораблів ВМС, візовій програмі для заможних іноземців, державному вебсайті з продажу рецептурних ліків та федеральних ощадних рахунках для дітей.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт