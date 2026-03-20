$43.960.0750.500.02
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.7м/с
50%
749мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Пентагон
Израиль
Реклама
УНН Lite
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 19885 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 22724 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 56853 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 33535 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 52644 просмотра
Актуальное
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Ракетная система С-400
Ракетная система С-300

В США выпустят золотую монету с портретом Трампа - назначенная им комиссия одобрила

Киев • УНН

 • 1926 просмотра

Комиссия по изящным искусствам одобрила чеканку 24-каратной монеты с действующим президентом. Дизайн основан на фотографии из Национальной галереи.

В США выпустят золотую монету с портретом Трампа - назначенная им комиссия одобрила
cfa.gov

Федеральная комиссия изящных искусств США, состоящая из членов, назначенных президентом страны Дональдом Трампом, в четверг единогласно одобрила памятную золотую монету с его изображением, которая является частью серии монет, которые Монетный двор США планирует выпустить в честь 250-летия Америки в этом году, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Золотая монета из 24-каратного золота — это последняя попытка Трампа и его союзников разместить имя президента на зданиях, государственных программах и американской валюте с момента начала его второго срока в Белом доме в январе 2025 года.

Во время презентации представителя Монетного двора США Комиссии изящных искусств США обсуждался вопрос о том, какого диаметра должна быть 24-каратная монета — до трех дюймов (7,6 см).

Чемберлен Харрис, помощник Белого дома, которого Трамп назначил в комиссию в этом году, сказал, что Трамп предпочитает монету как можно большего размера.

"Чем больше, тем лучше", — сказала она незадолго до того, как монета была одобрена всей комиссией.

Монетный двор США теперь предоставит окончательные размеры монете. Трамп уже одобрил дизайн, и ожидается, что министр финансов Скотт Бессент отдаст распоряжение о чеканке монеты.

На монете будет изображен строгий Трамп, склонившийся над столом и смотрящий прямо перед собой. Она основана на фотографии, выставленной в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

"В преддверии нашего 250-летия мы рады подготовить монеты, которые олицетворяют неизменный дух нашей страны и демократии, и нет более символичного изображения для лицевой стороны таких монет, чем портрет нашего действующего президента Дональда Дж. Трампа", — заявил казначей США Брэндон Бич в заявлении для Reuters.

Золотая монета с изображением Трампа вызвала критику со стороны некоторых демократов и членов другого федерального комитета по делам искусств.

"Монархи и диктаторы размещают свои лица на монетах, а не лидеры демократии", — заявил агентству Reuters сенатор-демократ Джефф Меркли.

"Попытка администрации Трампа разместить его лицо на памятной монете — это его последняя попытка исказить смысл 250-летия Америки", — говорится в заявлении.

Администрация Трампа также предложила другую монету номиналом 1 доллар с изображением Трампа, которая должна поступить в обращение в этом году, пишет издание.

С момента своего возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп увековечил свое имя на видных зданиях Вашингтона, планируемом классе военных кораблей ВМС, визовой программе для состоятельных иностранцев, государственном веб-сайте по продаже рецептурных лекарств и федеральных сберегательных счетах для детей.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира