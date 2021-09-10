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Подорожание проезда в электротранспорте ожидается в Одессе

Подорожание проезда в электротранспорте ожидается в Одессе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Уже в октябре стоимость проезда в одесском электротранспорте поднимется с 5 до 8 грн. Об этом 10 сентября заявил заместитель городского головы Одессы Сергей Тетюхин.

Детали

Чиновник добавил, что повышение проезда на электротранспорте назрело давно.

“В Одессе самый низкий тариф среди городов-миллионников. Во Львове, например, проезд стоит 10 гривен. Так что мы вынуждены увеличить стоимость, ориентировочно, до восьми гривен за один билет, и семи гривен за плату по безналичному расчету. У нас уже есть предварительные расчеты, скорее всего, если это случится, то это будет октябрь”, — сказал Тетюхин.

По его словам подорожают и проездные. Ориентировочно в базовом тарифе стоимость одной поездки составит 4-5 грн. Льготные категории будут, как и раньше, получать услугу бесплатно.

Напомним, с 15 сентября с 7 до 10 грн поднимется проезд в маршрутных такси.

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