Подорожание проезда в электротранспорте ожидается в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Уже в октябре стоимость проезда в одесском электротранспорте поднимется с 5 до 8 грн. Об этом 10 сентября заявил заместитель городского головы Одессы Сергей Тетюхин.
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Чиновник добавил, что повышение проезда на электротранспорте назрело давно.
“В Одессе самый низкий тариф среди городов-миллионников. Во Львове, например, проезд стоит 10 гривен. Так что мы вынуждены увеличить стоимость, ориентировочно, до восьми гривен за один билет, и семи гривен за плату по безналичному расчету. У нас уже есть предварительные расчеты, скорее всего, если это случится, то это будет октябрь”, — сказал Тетюхин.
По его словам подорожают и проездные. Ориентировочно в базовом тарифе стоимость одной поездки составит 4-5 грн. Льготные категории будут, как и раньше, получать услугу бесплатно.
Напомним, с 15 сентября с 7 до 10 грн поднимется проезд в маршрутных такси.