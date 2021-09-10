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Подорожчання проїзду в електротранспорті очікується в Одесі

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Уже в жовтні вартість проїзду в одеському електротранспорті підніметься з 5 до 8 грн. Про це 10 вересня заявив заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін.

Деталі

Чиновник додав, що підвищення проїзду на електротранспорті назріло давно.

“В Одесі найнижчий тариф серед міст-мільйонників. У Львові, наприклад, проїзд коштує 10 гривень. Так що ми змушені збільшити вартість, орієнтовно, до восьми гривень за один квиток, і семи гривень за плату за безготівковим розрахунком. У нас вже є попередні розрахунки, швидше за все, якщо це трапиться, то це буде жовтень”, — сказав Тетюхін.

За його словами подорожчають і проїзні. Орієнтовно в базовому тарифі вартість однієї поїздки складе 4-5 грн. Пільгові категорії будуть, як і раніше, отримувати послугу безкоштовно.

Нагадаємо, з 15 вересня з 7 до 10 грн підніметься проїзд в маршрутних таксі.

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