Подорожчання проїзду в електротранспорті очікується в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Уже в жовтні вартість проїзду в одеському електротранспорті підніметься з 5 до 8 грн. Про це 10 вересня заявив заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін.
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Чиновник додав, що підвищення проїзду на електротранспорті назріло давно.
“В Одесі найнижчий тариф серед міст-мільйонників. У Львові, наприклад, проїзд коштує 10 гривень. Так що ми змушені збільшити вартість, орієнтовно, до восьми гривень за один квиток, і семи гривень за плату за безготівковим розрахунком. У нас вже є попередні розрахунки, швидше за все, якщо це трапиться, то це буде жовтень”, — сказав Тетюхін.
За його словами подорожчають і проїзні. Орієнтовно в базовому тарифі вартість однієї поїздки складе 4-5 грн. Пільгові категорії будуть, як і раніше, отримувати послугу безкоштовно.
Нагадаємо, з 15 вересня з 7 до 10 грн підніметься проїзд в маршрутних таксі.