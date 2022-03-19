Подоляк заявил, что премьер-министр Польши проявляет безупречную инициативу помочь Украине восстановиться
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Советник главы Офиса Михаил Подоляк в своем Twitter заявил, что премьер-министр Польши проявляет безупречную инициативу помочь Украине восстановиться. Об этом сообщает УНН.
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"План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры-это война РФ против Украины. Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша - искренний друг Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Украину во время боевых действий и призвал других лидеров стран посетить Киев.
План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури – це війна РФ проти