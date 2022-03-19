Подоляк заявив, що прем'єр-міністр Польщі проявляє бездоганну ініціативу допомогти Україні відновитися
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Радник голови Офісу Михайло Подоляк у своєму Twitter заявив, що прем'єр-міністр Польщі проявляє бездоганну ініціативу допомогти Україні відновитися. Про це повідомляє УНН.
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"План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури – це війна РФ проти України. Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти Україні відновитися. Польща – щирий друг України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідав Україну під час бойових дій та закликав інших лідерів країн відвідати Київ.
План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури – це війна РФ проти