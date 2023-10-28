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Подоляк о решении Словакии не отправлять в Украину оружие: должны с пониманием относиться

Киев • УНН

 • 140174 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя решение Словакии не отправлять в Украину оружие, заявил, что должны относиться с пониманием. Об этом он сказал в субботу в эфире телемарафона, пишет УНН.

Подоляк о решении Словакии не отправлять в Украину оружие: должны с пониманием относиться

Цитата

"Позиция Словакии, безусловно... я еще раз подчеркиваю: должны с пониманием относиться, что любая страна имеет право на свои суверенные политики, в том числе эти политики могут нам не нравиться. Вопрос в том, что мы, во-первых, должны объяснять позицию Украины, во-вторых, объяснять, что нельзя прийти на чужую территорию, суверенную, даже несмотря на то, что у тебя больше было в начале силы как таковой, и за счет силы диктовать те или иные условия", - сказал советник руководителя ОП.

При этом заметил, что "в-третьих, безусловно, мы говорим о том, что если есть консолидированная позиция ЕС с точки зрения ценностей",.. "и если та или иная страна не разделяет эти ценности, она должна об этом говорить, а не спекулировать на теме Украины".

Ранее

Премьер Словакии Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

Министр обороны Словакии Калиняк заявил, что страна не будет отправлять новые партии со своих военных складов в Украину.

 

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