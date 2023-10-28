Подоляк про рішення Словаччини не відправляти в Україну зброю: маємо з розумінням ставитись
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи рішення Словаччини не відправляти в Україну зброю, заявив, що маємо ставитись з розумінням. Про це він сказав су суботу в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Позиція Словаччини, безумовно... я ще раз підкреслюю: маємо з розумінням ставитися, що будь-яка країна має право на свої суверенні політики, у тому числі ці політики можуть нам не подобатись. Питання в тому, що ми, по-перше, маємо пояснювати позицію України, по-друге, пояснювати, що не можна прийти на чужу територію, суверенну, навіть попри те, що в тебе більше було на початку сили як такої, і за рахунок сили диктувати ті чи інші умови", - сказав радник керівника ОП.
При цьому зауважив, що "по-третє, безумовно, ми говоримо про те, що якщо є консолідована позиція ЄС з точки зору цінностей",.. "і якщо та чи інша країна не розділяє ці цінності, вона має про це говорити, а не спекулювати на темі України".
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