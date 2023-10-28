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Міністр оборони Словаччини: ми не надсилатимемо нові партії з наших військових складів в Україну

Київ • УНН

 • 76135 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Новий міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк (Smer-SD) заявив, що країна не надсилатиме нові партії зі своїх військових складів в Україну. Про це він сказав на зустрічі з американським послом, про що повідомив у Facebook, пише УНН.

Міністр оборони Словаччини: ми не надсилатимемо нові партії з наших військових складів в Україну

Цитата

"На зустрічі ми заявили, що цінуємо добрі відносини із західними партнерами, але ми не схожі на колишні раболіпні уряди. Ми вдячні за конструктивну розмову та співпрацю, але лише взаємовигідну. На зустрічі ми роз'яснили американському послу позицію прословацького уряду - ми не відправлятимемо нові партії зі словацьких складів боєприпасів в Україну, і оборонну угоду доведеться змінити. Мені було дуже приємно, що обидві сторони погодилися, що діалог – шлях до взаємного процвітання", - заявив Каліняк.

Раніше

Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

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