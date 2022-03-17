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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 109868 просмотра

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Подоляк о переговорах Украины с рф: идут тяжело, для нас принципиальные вопросы - неприкосновенны

Киев • УНН

 • 76286 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Переговоры идут тяжело. Позиции сторон различны. Для нас принципиальные вопросы - неприкосновенны. Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Сперва Подоляк дал мягкую рекомендацию активным комментаторам переговорного процесса, которые не находятся внутри. "Не распространяйте свою ложь в стране, которая жестко воюет", подчеркнул он

Цитата

"Переговоры идут трудно. Позиции сторон различны. Для нас принципиальные вопросы - неприкосновенны", - подчеркнул Подоляк.

Ранее

Ранее FT обнародовало статью, в которой утверждается, что Украина и россия добились значительного прогресса в работе над предыдущим мирным планом из 15 пунктов, который включает прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы.

В свою очередь Подоляк отметил, что Financial Times в среду опубликовала черновик, который демонстрирует запрос российской стороны - не более.

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