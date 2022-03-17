Подоляк о переговорах Украины с рф: идут тяжело, для нас принципиальные вопросы - неприкосновенны

Детали

Сперва Подоляк дал мягкую рекомендацию активным комментаторам переговорного процесса, которые не находятся внутри. "Не распространяйте свою ложь в стране, которая жестко воюет", подчеркнул он

Цитата

"Переговоры идут трудно. Позиции сторон различны. Для нас принципиальные вопросы - неприкосновенны", - подчеркнул Подоляк.

Ранее

Ранее FT обнародовало статью, в которой утверждается, что Украина и россия добились значительного прогресса в работе над предыдущим мирным планом из 15 пунктов, который включает прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы.

В свою очередь Подоляк отметил, что Financial Times в среду опубликовала черновик, который демонстрирует запрос российской стороны - не более.