Подоляк про переговори України з рф: йдуть важко, для нас принципові питання – недоторканні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні. Про це у Twitter повыдомив радник глави ОП Михайло Подоляк, передає УНН.
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Спершу Подоляк дав м'яку рекомендацію активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. "Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює", наголосив він.
Цитата
"Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні", - наголосив Подоляк.
Раніше
Раніше FT оприлюднило статтю, в якій стверджується, що Україна і росія домоглися значного прогресу в роботі над попереднім мирним планом з 15 пунктів, який включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Київ оголосить про нейтралітет і прийме обмеження на свої збройні сили.
У свою чергу Подоляк зазначив, що Financial Times у середу опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони - не більше.