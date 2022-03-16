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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зрада, схоже, відміняється: Подоляк відреагував на статтю FT про домовленості України і рф

Зрада, схоже, відміняється: Подоляк відреагував на статтю FT про домовленості України і рф

Київ • УНН

 • 212848 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Financial Times у середу опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони - не більше. Про це написав у Twitter радник глави Офісу Президента Украиїни Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

“Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн”, - написав Подоляк.

Контекст

Раніше FT оприлюднило статтю, в якій стверджується, що Україна і росія домоглися значного прогресу в роботі над попереднім мирним планом з 15 пунктів, який включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Київ оголосить про нейтралітет і прийме обмеження на свої збройні сили.

Українські Національні Новини

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