Зрада, схоже, відміняється: Подоляк відреагував на статтю FT про домовленості України і рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Financial Times у середу опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони - не більше. Про це написав у Twitter радник глави Офісу Президента Украиїни Михайло Подоляк, пише УНН.
Цитата
“Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн”, - написав Подоляк.
Контекст
Раніше FT оприлюднило статтю, в якій стверджується, що Україна і росія домоглися значного прогресу в роботі над попереднім мирним планом з 15 пунктів, який включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Київ оголосить про нейтралітет і прийме обмеження на свої збройні сили.