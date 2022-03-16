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Виведення військ в обмін на обмеження ЗС та нейтралітет: FT дізнався про подробиці мирного плану України та росії

Виведення військ в обмін на обмеження ЗС та нейтралітет: FT дізнався про подробиці мирного плану України та росії

Київ • УНН

 • 249282 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна і росія домоглися значного прогресу в роботі над попереднім мирним планом з 15 пунктів, який включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Київ оголосить про нейтралітет і прийме обмеження на свої збройні сили. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова трьох осіб, які брали участь у переговорах, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що пропонована угода, яку українські та російські делегації вперше обговорили в повному обсязі в понеділок, передбачає відмову України від її амбіцій щодо вступу в НАТО і обіцянку не розміщувати іноземні військові бази або озброєння в обмін на захист від союзників, таких як США, Велика Британія і Туреччина, повідомили джерела видання.

Характер західних гарантій безпеки України — і їх прийнятність для Москви — може виявитися великою перешкодою для домовленостей, як і статус українських територій, захоплених Росією в 2014 році, зазначає видання.

Хоча москва і Київ заявили в середу, що вони домоглися прогресу за умовами угоди, як пише FT, українські чиновники як і раніше скептично ставляться до того, що президент росії володимир путін повністю прихильний миру і побоюються, що москва може тягнути час, щоб перегрупувати свої сили і відновити наступ.

Михайло Подоляк, радник офісу Президента України, заявив Financial Times, що будь-яка угода буде мати на увазі що "війська російської федерації в будь-якому випадку залишають територію України", захоплену з моменту початку вторгнення 24 лютого, а саме південні райони вздовж Азовського і Чорного моря, а також територію східніше і північніше Києва.

Україна збереже свої збройні сили, але буде зобов'язана залишатися поза військовими союзами, такими як НАТО, і утримуватися від розміщення іноземних військових баз на своїй території.

"Ми пропонуємо "українську модель гарантій безпеки", яка передбачає негайну і юридично вивірену участь низки країн-гарантів у конфлікті на боці України, якщо хтось знову зазіхне на її територіальну цілісність", — додав він.

Україна, додав Подоляк, в рамках будь-якої угоди "обов'язково збереже свою армію". Він також применшив значення заборони на іноземні бази в Україні, заявивши, що це вже заборонено українським законодавством.

Двоє зі співрозмовників FT при цьому заявили, що передбачувана угода також включала положення про закріплення "прав" російської мови в Україні.

Подоляк заявив, що "гуманітарні питання, в тому числі мовні, обговорюються тільки через призму виняткових інтересів України".

Найбільшим каменем спотикання, як повідомляється, залишається вимога росії, щоб Україна визнала анексію Криму в 2014 році і "незалежність" двох сепаратистських держав у прикордонному районі на сході Донбасу.

Україна відмовляється, але готова відокремити це питання, сказав Подоляк.

"Спірні і конфліктні території [знаходяться] в окремій справі. Поки мова йде про гарантований відхід з територій, які були окуповані з моменту початку військової операції 24 лютого", — сказав він.

Раніше

Як писав УНН, на переговорах між делегаціями України та орків, які відбуваються в онлайн-форматі, обговорюють, зокрема, можливість нейтрального статусу України.

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