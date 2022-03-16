Вывод войск в обмен на ограничение ВС и нейтралитет: FT узнал подробности мирного плана Украины и рф

Детали

Сообщается, что предлагаемая сделка, которую украинские и российские делегации впервые обсудили в полном объеме в понедельник, предполагает отказ Украины от ее амбиций по вступлению в НАТО и обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение в обмен на защиту от союзников, таких как США, Великобритания и Турция, сообщили источники издания.

Характер западных гарантий безопасности Украины — и их приемлемость для Москвы — может оказаться большим препятствием для договоренностей, как и статус украинских территорий, захваченных россией в 2014 году, отмечает издание.

Хотя москва и Киев заявили в среду, что они добились прогресса по условиям сделки, как пишет FT, украинские чиновники по-прежнему скептически относятся к тому, что президент россии владимир путин полностью привержен миру и опасаются, что москва может тянуть время, чтобы перегруппировать свои силы и возобновить наступление.

Михаил Подоляк, советник офиса Президента Украины, заявил Financial Times, что любая сделка будет подразумевать что "войска российской федерации в любом случае покидают территорию Украины", захваченную с момента начала вторжения 24 февраля, а именно южные районы вдоль Азовское и Черное моря, а также территорию восточнее и севернее Киева.

Украина сохранит свои вооруженные силы, но будет обязана оставаться вне военных союзов, таких как НАТО, и воздерживаться от размещения иностранных военных баз на своей территории.

"Мы предлагаем "украинскую модель гарантий безопасности", которая предполагает немедленное и юридически выверенное участие ряда стран-гарантов в конфликте на стороне Украины, если кто-то вновь посягнет на ее территориальную целостность", — добавил он.

Украина, добавил Подоляк, в рамках любой сделки "обязательно сохранит свою армию". Он также преуменьшил значение запрета на иностранные базы в Украине, заявив, что это уже запрещено украинским законодательством.

Двое из собеседников FT при этом заявили, что предполагаемая сделка также включала положения о закреплении «прав» русского языка в Украине.

Подоляк заявил, что "гуманитарные вопросы, в том числе языковые, обсуждаются только через призму исключительных интересов Украины".

Самым большим камнем преткновения, как сообщается, остается требование россии, чтобы Украина признала аннексию Крыма в 2014 году и "независимость" двух сепаратистских государств в приграничном районе на востоке Донбасса.

Украина отказывается, но готова отделить этот вопрос, сказал Подоляк.

"Спорные и конфликтные территории [находятся] в отдельном деле. Пока речь идет о гарантированном уходе с территорий, которые были оккупированы с момента начала военной операции 24 февраля", — сказал он.

Ранее

Как писал УНН, на переговорах между делегациями Украины и орков, которые происходят в онлайн-формате, обсуждают, в частности, возможность нейтрального статуса Украины.