Измена, похоже, отменяется: Подоляк отреагировал на статью FT о договоренностях Украины и рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Financial Times в среду опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны - не более. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.

Цитата

“Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран”, - написал Подоляк.

Контекст

Ранее FT обнародовало статью, в которой утверждается, что Украина и россия добились значительного прогресса в работе над предыдущим мирным планом из 15 пунктов, который включает прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы.

Украинские Национальные Новости

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