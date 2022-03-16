Измена, похоже, отменяется: Подоляк отреагировал на статью FT о договоренностях Украины и рф

Цитата

“Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе, - это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран”, - написал Подоляк.

Контекст

Ранее FT обнародовало статью, в которой утверждается, что Украина и россия добились значительного прогресса в работе над предыдущим мирным планом из 15 пунктов, который включает прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы.