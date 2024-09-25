Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики
Киев • УНН
Заместитель министра экономики Владимир Кузьо заявил, что для инвесторов важнее окупаемость проектов, чем налоговые ставки. Ключевыми факторами являются инфраструктура, логистика и интеграция в глобальные цепи поставок.
Инвесторы обращают внимание не столько на налоги, сколько на возможность быстрого возврата инвестиций и обеспечения стабильного функционирования их бизнеса в международных цепях поставок. Об этом рассказал заместитель министра экономики Владимир Кузьо в комментарии УНН.
На самом деле, для инвесторов важно показать финальную доходность их инвестиций. Они состоят из различных элементов, то есть основная точка инвесторов - какая окупаемость этих инвестиций и какой срок. Я бы не фокусировался на теме налогов - да, это важно, но больше инвесторов интересует, "что это за проект" и какой возврат на инвестицию их ждет
Он отметил, что даже при условии нулевых налогов инвесторы не будут вкладывать, если не будут иметь четкого представления об окончательной прибыли.
"Если даже будут "нулевые" налоги в стране, но не будет четкого бизнес-плана и не будет куда инвестировать и получать прибыль - инвесторы не придут. Им нужен энергетический ресурс и логистическая инфраструктура, будет ли их бизнес составляющей в глобальной цепи производства продукции, скорость ее вывоза из страны. Им важно, чтобы работали цепи поставок", - рассказал заместитель министра экономики.
Кузьо добавил, что с точки зрения Министерства экономики для инвесторов важна инфраструктура, скорость прохождения таможенных процедур товарами для следующей составляющей в цепях добавленной стоимости.
Именно эти пункты для инвесторов важны, поднятие налогов их не напугает. А реформа таможни может увеличить количество заинтересованных инвесторов
Напомним
Законопроект, который предусматривает повышение налогов, Верховная Рада планирует рассмотреть в середине октября, но его нормы начнут действовать уже с 1 октября.