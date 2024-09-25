Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики

Инвесторы обращают внимание не столько на налоги, сколько на возможность быстрого возврата инвестиций и обеспечения стабильного функционирования их бизнеса в международных цепях поставок. Об этом рассказал заместитель министра экономики Владимир Кузьо в комментарии УНН.

На самом деле, для инвесторов важно показать финальную доходность их инвестиций. Они состоят из различных элементов, то есть основная точка инвесторов - какая окупаемость этих инвестиций и какой срок. Я бы не фокусировался на теме налогов - да, это важно, но больше инвесторов интересует, "что это за проект" и какой возврат на инвестицию их ждет - сказал Кузьо.

Он отметил, что даже при условии нулевых налогов инвесторы не будут вкладывать, если не будут иметь четкого представления об окончательной прибыли.

"Если даже будут "нулевые" налоги в стране, но не будет четкого бизнес-плана и не будет куда инвестировать и получать прибыль - инвесторы не придут. Им нужен энергетический ресурс и логистическая инфраструктура, будет ли их бизнес составляющей в глобальной цепи производства продукции, скорость ее вывоза из страны. Им важно, чтобы работали цепи поставок", - рассказал заместитель министра экономики.

Кузьо добавил, что с точки зрения Министерства экономики для инвесторов важна инфраструктура, скорость прохождения таможенных процедур товарами для следующей составляющей в цепях добавленной стоимости.

Именно эти пункты для инвесторов важны, поднятие налогов их не напугает. А реформа таможни может увеличить количество заинтересованных инвесторов - добавил Кузьо.

Напомним

Законопроект, который предусматривает повышение налогов, Верховная Рада планирует рассмотреть в середине октября, но его нормы начнут действовать уже с 1 октября.