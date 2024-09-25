Підняття податків суттєво не вплине на настрої інвесторів - Мінекономіки

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58204 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116554 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155367 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125728 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 117062 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117344 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147233 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75778 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84283 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183402 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 46723 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 35192 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 33202 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32907 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 30558 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155355 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147224 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183395 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519998 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8501 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35607 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35071 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37165 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60185 перегляди
Актуальне
Підняття податків суттєво не вплине на настрої інвесторів - Мінекономіки

Підняття податків суттєво не вплине на настрої інвесторів - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 133893 перегляди

Заступник міністра економіки Володимир Кузьо заявив, що для інвесторів важливіша окупність проектів, ніж податкові ставки. Ключовими факторами є інфраструктура, логістика та інтеграція в глобальні ланцюги постачання.

Інвестори звертають увагу не стільки на податки, скільки на можливість швидкого повернення інвестицій та забезпечення стабільного функціонування їхнього бізнесу в міжнародних ланцюгах постачання. Про це розповів заступник міністра економіки Володимир Кузьо в коментарі УНН.

Насправді, для інвесторів важливо показати фінальну дохідність їхніх інвестицій. Вони складаються з різних елементів, тобто основна точка інвесторів - яка окупність цих інвестицій та який термін. Я б не фокусувався на темі податків - так, це важливо, але більше інвесторів цікавить, "що це за проект" та яке повернення на інвестицію їх чекає

- сказав Кузьо.

Він зазначив, що навіть за умови нульових податків інвестори не вкладатимуть, якщо не матимуть чіткого уявлення про остаточний прибуток.

"Якщо навіть будуть "нульові" податки в країні, але не буде чіткого бізнес-плану та не буде куди інвестувати та отримувати прибуток - інвестори не прийдуть. Їм потрібен енергетичний ресурс та логістична інфраструктура, чи буде їхній бізнес складовою в глобальному ланцюгу виробництва продукції, швидкість її вивезення з країни. Їм важливо, щоб працювали ланцюги постачання", - розповів заступник міністра економіки.

Кузьо додав, що з точки зору Міністерства економіки для інвесторів важлива інфраструктура, швидкість проходження митних процедур товарами для наступної складової в ланцюгах доданої вартості.

Саме ці пункти для інвесторів важливі, підняття податків їх не налякає. А реформа митниці може збільшити кількість зацікавлених інвесторів

- додав Кузьо.

Нагадаємо

Законопроєкт, який передбачає підвищення податків, Верховна Рада планує розглянути у середині жовтня, але його норми почнуть діяти вже з 1 жовтня.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88