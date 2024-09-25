Підняття податків суттєво не вплине на настрої інвесторів - Мінекономіки

Інвестори звертають увагу не стільки на податки, скільки на можливість швидкого повернення інвестицій та забезпечення стабільного функціонування їхнього бізнесу в міжнародних ланцюгах постачання. Про це розповів заступник міністра економіки Володимир Кузьо в коментарі УНН.

Насправді, для інвесторів важливо показати фінальну дохідність їхніх інвестицій. Вони складаються з різних елементів, тобто основна точка інвесторів - яка окупність цих інвестицій та який термін. Я б не фокусувався на темі податків - так, це важливо, але більше інвесторів цікавить, "що це за проект" та яке повернення на інвестицію їх чекає - сказав Кузьо.

Він зазначив, що навіть за умови нульових податків інвестори не вкладатимуть, якщо не матимуть чіткого уявлення про остаточний прибуток.

"Якщо навіть будуть "нульові" податки в країні, але не буде чіткого бізнес-плану та не буде куди інвестувати та отримувати прибуток - інвестори не прийдуть. Їм потрібен енергетичний ресурс та логістична інфраструктура, чи буде їхній бізнес складовою в глобальному ланцюгу виробництва продукції, швидкість її вивезення з країни. Їм важливо, щоб працювали ланцюги постачання", - розповів заступник міністра економіки.

Кузьо додав, що з точки зору Міністерства економіки для інвесторів важлива інфраструктура, швидкість проходження митних процедур товарами для наступної складової в ланцюгах доданої вартості.

Саме ці пункти для інвесторів важливі, підняття податків їх не налякає. А реформа митниці може збільшити кількість зацікавлених інвесторів - додав Кузьо.

Нагадаємо

Законопроєкт, який передбачає підвищення податків, Верховна Рада планує розглянути у середині жовтня, але його норми почнуть діяти вже з 1 жовтня.