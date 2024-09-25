Підняття податків суттєво не вплине на настрої інвесторів - Мінекономіки
Київ • УНН
Заступник міністра економіки Володимир Кузьо заявив, що для інвесторів важливіша окупність проектів, ніж податкові ставки. Ключовими факторами є інфраструктура, логістика та інтеграція в глобальні ланцюги постачання.
Інвестори звертають увагу не стільки на податки, скільки на можливість швидкого повернення інвестицій та забезпечення стабільного функціонування їхнього бізнесу в міжнародних ланцюгах постачання. Про це розповів заступник міністра економіки Володимир Кузьо в коментарі УНН.
Насправді, для інвесторів важливо показати фінальну дохідність їхніх інвестицій. Вони складаються з різних елементів, тобто основна точка інвесторів - яка окупність цих інвестицій та який термін. Я б не фокусувався на темі податків - так, це важливо, але більше інвесторів цікавить, "що це за проект" та яке повернення на інвестицію їх чекає
Він зазначив, що навіть за умови нульових податків інвестори не вкладатимуть, якщо не матимуть чіткого уявлення про остаточний прибуток.
"Якщо навіть будуть "нульові" податки в країні, але не буде чіткого бізнес-плану та не буде куди інвестувати та отримувати прибуток - інвестори не прийдуть. Їм потрібен енергетичний ресурс та логістична інфраструктура, чи буде їхній бізнес складовою в глобальному ланцюгу виробництва продукції, швидкість її вивезення з країни. Їм важливо, щоб працювали ланцюги постачання", - розповів заступник міністра економіки.
Кузьо додав, що з точки зору Міністерства економіки для інвесторів важлива інфраструктура, швидкість проходження митних процедур товарами для наступної складової в ланцюгах доданої вартості.
Саме ці пункти для інвесторів важливі, підняття податків їх не налякає. А реформа митниці може збільшити кількість зацікавлених інвесторів
Нагадаємо
Законопроєкт, який передбачає підвищення податків, Верховна Рада планує розглянути у середині жовтня, але його норми почнуть діяти вже з 1 жовтня.