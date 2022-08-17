Подобны загадочным ударам в Крыму: Подоляк не исключил новые атаки в ближайшие месяцы

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"Михаил Подоляк сказал The Guardian, что в ближайшие два-три месяца могут быть новые атаки, подобны загадочным ударам во вторник по железнодорожному узлу и авиабазе в Крыму, а также удару по российским военным самолетам на аэродроме "Саки" на прошлой неделе", – говорится в сообщении.

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16 августа утром во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Сообщали, что горит склад боеприпасов под Джанкоем. Позже минобороны рф назвало это "диверсией".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что трансформаторная станция вблизи города Джанкой, где произошел пожар, могла бы использоваться для поставки электроэнергии из Запорожской атомной электростанции в Крым.

Российские оккупанты не умеют пользоваться мерами пожарной безопасности, что, безусловно, радует. Об этом во время брифинга сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем.