Подібні до загадкових ударів у Криму: Подоляк не відкинув нові атаки найближчими місяцями
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю The Guardian заявив, що в найближчі два-три місяці можуть бути нові атаки, подібні до нещодавніх загадкових ударів по залізничному вузлу та авіабазі у тимчасово окупованому Криму, передає УНН.
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"Михайло Подоляк сказав The Guardian, що в найближчі два-три місяці можуть бути нові атаки, подібні до загадкових ударів у вівторок по залізничному вузлу та авіабазі в Криму, а також удару по російських військових літаках на аеродромі "Саки" минулого тижня", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
16 серпня вранці у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляли, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм. Згодом міноборони рф назвало це "диверсією".
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що трансформаторна станція поблизу міста Джанкой, де сталася пожежа, могла б використовуватися для постачання електроенергії із Запорізької атомної електростанції до Криму.
Російські окупанти не вміють користуватися заходами пожежної безпеки, що, безумовно, тішить. Про це під час брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи вибухи на складі боєприпасів під Джанкоєм.