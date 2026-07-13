Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве

Возможные кадровые изменения в Кабинете Министров Украины связаны прежде всего с необходимостью усилить отдельные направления работы правительства в условиях войны и подготовки к новому отопительному сезону. Такое мнение высказал президент Международного института исследований безопасности, профессор КАИ Алексей Буряченко в комментарии для УНН относительно возможных ротаций в исполнительной власти. По его словам, нынешние кадровые решения носят скорее функциональный, а не политический характер.

По мнению эксперта, обсуждаемые кадровые перестановки не свидетельствуют о политическом кризисе или подготовке к новому политическому сезону. Он считает, что главной целью является усиление работы правительства на ключевых направлениях, имеющих стратегическое значение во время войны. Особый акцент, по его словам, делается на вопросах энергетики, регионального развития и подготовки к зиме.

Что сразу бросается в глаза - эти изменения скорее не политические, а функциональные. В социальных сетях частично пишут, что это подготовка к политическому сезону, но такие назначения не выглядят политизированными. Кандидатуры, которые сейчас обсуждаются, преимущественно имеют технократический характер. Речь идет скорее об усилении отдельных направлений работы правительства, чем о политических договоренностях - пояснил Алексей Буряченко.

Профессор обратил внимание на то, что среди возможных кандидатов есть люди, чей опыт непосредственно связан с решением практических задач. По его мнению, именно профессиональные компетенции, а не политический вес, стали ключевым фактором при рассмотрении кадровых решений. В то же время отдельные фигуры могут быть привлечены для масштабирования успешных региональных практик на общегосударственный уровень.

Если говорить об Игоре Терехове, то это скорее политик регионального уровня. Разговор Зеленского с Тереховым и опубликованное фото свидетельствуют о желании масштабировать успешный опыт Харькова во время прохождения сложной зимы и массированных обстрелов. Это скорее об эффективных управленческих решениях, чем о политике. Поэтому даже в этом случае кадровые инициативы выглядят функциональными - подчеркнул президент Международного института исследований безопасности.

Отдельно эксперт отметил важность подготовки страны к отопительному сезону. Он отметил, что ряд потенциальных кадровых назначений прямо связан с энергетической сферой и вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Именно поэтому кадровое обновление рассматривается как инструмент повышения эффективности государственного управления.

Обратите внимание, что несколько кандидатур, которые сейчас обсуждаются, связаны именно с энергетикой и ЖКХ. Это люди, имеющие опыт антикризисного управления, работы в энергетическом секторе или местном самоуправлении. Они могут составить тот костяк, который будет отвечать за подготовку к отопительному сезону. Во время войны скорость принятия решений имеет особое значение - подчеркнул Алексей Буряченко.

Алексей Буряченко также прокомментировал заявления о подготовке "обновленной политической стратегии власти". По его словам, речь идет не об изменении политического курса, а об изменении принципов организации работы правительства. Основная идея заключается в персональной ответственности каждого из должностных лиц за конкретные приоритетные направления деятельности.

Базисом этой обновленной стратегии являются не политические акценты, а технократический подход. Мы исходим не от фамилий, а от функционала. Есть конкретный приоритет, есть конкретный человек, который за него отвечает. Если результат есть - это положительная оценка работы, если результата нет - должны быть кадровые решения - пояснил профессор.

Также, по мнению эксперта, еще одним мотивом кадровых изменений является необходимость улучшить взаимодействие между внешнеполитическими достижениями Украины и их реализацией внутри страны. Он считает, что правительство должно быстрее внедрять договоренности, которых достигает украинская власть на международном уровне. Именно поэтому отдельные направления могут получить дополнительное кадровое усиление.

Президент демонстрирует значительную дипломатическую динамику и достигает конкретных результатов на международном уровне. Но после достижения политических договоренностей их нужно быстро реализовывать внутри страны. Именно на этом этапе, как мне кажется, возникает определенное отставание. Поэтому сейчас стоит задача улучшить синхронизацию между внешней и внутренней работой государства - говорит президент Международного института исследований безопасности.

Говоря о перспективах голосования в Верховной Раде, профессор предположил, что ключевые кадровые решения имеют высокие шансы на поддержку. По его словам, отдельные кандидатуры уже сейчас воспринимаются как компромиссные даже среди представителей оппозиции. В то же время окончательные выводы относительно состава правительства можно будет делать только после официального внесения кандидатур на рассмотрение парламента.

По отдельным кандидатам мы уже видим положительные отзывы не только от власти, но и от оппозиционных политиков. Это свидетельствует о том, что часть кандидатур воспринимается как профессиональные и политически нейтральные. Думаю, новое правительство в значительной степени сохранит нынешний состав. Речь идет скорее о точечных изменениях и усилении отдельных направлений работы - резюмировал Алексей Буряченко.

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