Поддержка Украины "экзистенциальной важности" для Европы - Шольц
Канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержка будет продолжаться, несмотря на бюджетный кризис в Германии.
FAVBET и Всеукраинская рекламная коалиция на Effie Awards наградили Укрзализныцю специальной наградой
Специальную награду от Всеукраинской рекламной коалиции и от технологического партнера премии - компании FAVBET, - получила Укрзализныця.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий: метели и ветер до 25 м/с
В Украине прогнозируют метели и сильный ветер до 25 м/с, объявлен "желтый" уровень опасности.
Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые, среди них ребенок
Российские войска обстреляли Середину Буд в Сумской области, в результате чего погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 2 получили ранения.
Рада примет ключевые евроинтеграционные законопроекты до объявления решения о переговорах - Стефанчук
Верховная Рада имеет целью принять необходимое евроинтеграционное законодательство до объявления решения о начале переговоров о членстве.
"Ситуация с проездом автотранспорта улучшается": в ГСЧС сообщили, как справляются с последствиями снегопадов
После снегопада в Украине ослабляются ограничения на движение транспорта: только четыре дороги закрыты в Николаеве, еще меньше - в Кировограде и Одессе, благодаря усилиям коммунальных служб и Укравтодора по расчистке дорог.
Украина призвала Турцию присоединиться к разминированию территорий
Украина сейчас самая заминированная страна в мире - 174 тысячи квадратных километров территории имеют потенциальное загрязнение. Из них 14 тысяч - это водные акватории.
Кабмин перебросил 15 млн грн на медучреждения ГУД, в том числе и "Феофании"
Кабинет министров Украины перераспределил 15,7 млн грн расходов из бюджета для ГУД.
Зеленский подписал закон о Госбюджете-2024
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Государственный бюджет на 2024 год с доходами 1,768 триллиона гривен и расходами 3,35 триллиона гривен. Бюджет прогнозирует рост ВВП на 4,6% и инфляцию на уровне 9,7%.
На Закарпатье пограничники задержали мужчину, который в непогоду пытался убежать в Румынию через горы
Украинские пограничники спасли мужчину с потенциальным обморожением, которого поймали на незаконном пересечении границы с Румынией, а также продолжили поиски другого нарушителя.