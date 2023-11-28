Поддержка Украины "экзистенциальной важности" для Европы - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что военная и финансовая поддержка Украины имеет "экзистенциальную важность" для Европы, защищая обязательства по расходам на оборону, на фоне того, как Берлин сталкивается с внутренним бюджетным кризисом, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Шольц сказал, что Германия была одной из тех, кто больше всего поддержал Украину, вместе с Соединенными Штатами, поставляя Киеву оружие для борьбы с российскими захватническими силами.

Мы будем продолжать оказывать эту поддержку столько, сколько это будет необходимо. (...) Эта поддержка имеет экзистенциальную важность. Для Украины... но также и для нас в Европе. (...) Никто из нас не хочет представить, какие еще более серьезные последствия это имело бы для нас, если бы gутин выиграл эту войну - сказал Шольц в своей речи в парламенте.

Детали

Канцлер ФРГ обратился к парламентариям после шокирующего решения конституционного суда в начале этого месяца, которое пробило огромную дыру в планах расходов правительства.

"Мы ни в коем случае не должны ослаблять нашу поддержку Украины и преодоление энергетического кризиса, – сказал Шольц. – Это не было бы ответственно, это поставило бы под угрозу наше будущее".

Дополнение

Конституционный суд Германии заявил, что правительство нарушило конституционное правило о долге, ограничивающее новые заимствования до 0,35 процента валового внутреннего продукта.

Решение заставило правительство всеми силами пытаться принять новый бюджет до конца года и поддержать крайне необходимые инвестиции в декарбонизацию и модернизацию вооруженных сил.

Чтобы справиться с кризисом, правительство планирует приостановить действие конституционной нормы о долге четвертый год подряд.